Деца от Русе извоюваха първото място в първия национален конкурс за ученически подкасти "Шумни младежи“ с проекта "Подкастът на децата", създаден в партньорство между Двореца на децата и Детска театрална школа "Патиланци“.

Отличието затвърждава русенския екип като един от водещите участници в новата ученическа подкаст сцена у нас.

Фестивалът, организиран от фондация "Образователни хоризонти“ е първият по рода си в България, посветен изцяло на младежките подкасти. Той събра участници от София, Добрич, Разград, Русе и Шумен. Специален гост-лектор беше Георги Ненов - създател на един от най-разпознаваемите подкасти "Свръхчовекът с Георги Ненов“, който сподели опит за изграждане на общност и значението на автентичното съдържание.

Журито отличи русенския проект като най-добър заради качеството на изработката, оригиналния подход и социалната значимост на темите, засегнати в епизодите.

Борис Дрилски, Ива Цветкова, Йоана Христова, Йордан Доневски, Алиа Василева и Светослав Матев представиха откъс от епизода "Смелите деца“, който предизвика силна емоционална емоция в залата заради своята откровеност. Младежите застанаха пред журито с ясни послания и увереност, изградени с месеци работа и мотивация. Техен ментор е Деница Дончева, която с професионализъм и отдаденост ги въведе в създаването на дигитално медийно съдържание - от сценарий и работа със запис, до сценично поведение и уверено присъствие пред камера.

"Подкастът на децата“ влиза във втори сезон в разширен формат - първата по рода си мащабна ученическа подкаст инициатива в България, която обединява 800 ученици от три русенски училища. Те участват в дебати, творчески работилници и лекции, а резултатът ще бъдат нови 12 подкаст епизода с фокус върху активната гражданска позиция на ученици от 1. до 12. клас. Проектът е реализиран по програма "Учим заедно“ на фондация "Заедно в час“ и с финансовата подкрепа на фондация Америка за България.