ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Русенските състезатели спечелиха 10 медала и главния приз в турнира "Купа Русе"
Състезанието се проведе днес на гребната база в Николово. В него се включиха над 100 участници от България и Украйна, които преминаха през две дисциплини – бягане и колоездене. Старт на надпреварата даде Лачезар Иванов, директор на ОП "Спортни имоти“. Той подчерта, че спортът е сила, която вдъхновява, възпитава дисциплина, упоритост и уважение към съперника. "Състезанието обединява хора от всички възрасти, които имат за цел да водят активен начин на живот, да преодоляват граници и да постигат лични победи“, заяви Иванов и връчи на Миглена Ангелова, председател на клуб "Триатлон Далян“, поздравителен адрес от кмета Пенчо Милков.
"Гордеем се с постиженията на нашите спортисти, които за пореден път доказаха, че Русе е град на силни, мотивирани и вдъхновяващи хора“, каза заместник-кметът Енчо Енчев, който също приветства участниците.
В групата на най-малките – "Сладури“ (до 8 години), победител стана 7-годишният Милен-Лозен Дашинов от Карлово. Класирането в турнира беше индивидуално, щафетно и отборно, а всички участници получиха подаръци за проявената устойчивост и спортен дух.
Организатор на събитието е Спортен клуб "Триатлон Далян“ със съдействието на Община Русе.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено
12:40 / 02.10.2025
Васил Божков се превърна в неочаквана атракция, оприличиха го на клошар
20:41 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: