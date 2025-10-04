© виж галерията Десет медала завоюваха представителите на Спортен клуб "Триатлон Далян“ в петото издание на международния турнир "Купа Русе“. Русенските състезатели постигнаха впечатляващо представяне, като спечелиха общо два златни, четири сребърни и четири бронзови отличия, а също така грабнаха и главния приз – "Купата на Русе“.



Състезанието се проведе днес на гребната база в Николово. В него се включиха над 100 участници от България и Украйна, които преминаха през две дисциплини – бягане и колоездене. Старт на надпреварата даде Лачезар Иванов, директор на ОП "Спортни имоти“. Той подчерта, че спортът е сила, която вдъхновява, възпитава дисциплина, упоритост и уважение към съперника. "Състезанието обединява хора от всички възрасти, които имат за цел да водят активен начин на живот, да преодоляват граници и да постигат лични победи“, заяви Иванов и връчи на Миглена Ангелова, председател на клуб "Триатлон Далян“, поздравителен адрес от кмета Пенчо Милков.



"Гордеем се с постиженията на нашите спортисти, които за пореден път доказаха, че Русе е град на силни, мотивирани и вдъхновяващи хора“, каза заместник-кметът Енчо Енчев, който също приветства участниците.



В групата на най-малките – "Сладури“ (до 8 години), победител стана 7-годишният Милен-Лозен Дашинов от Карлово. Класирането в турнира беше индивидуално, щафетно и отборно, а всички участници получиха подаръци за проявената устойчивост и спортен дух.



Организатор на събитието е Спортен клуб "Триатлон Далян“ със съдействието на Община Русе.