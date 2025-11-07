Русенският Регионален център за съдебна медиация започна своята активна дейност
© Окръжен съд - Русе
На срещата, магистратът и координаторът, отговарящи за работата в Центъра, разясниха на присъстващите механизма за подаване на заявление и ползване на Центъра. Те акцентираха и върху конкретните законови текстове, които уреждат процедурата, съобщи Окръжният съд в крайдунавския град.
Стана ясно,че Центърът вече функционира пълноценно и в момента текат процедури по медиация, което е сигурен знак за старта на дейността му.
Още от категорията
/
Зам.-кметът на Русе: Дейността ни е насочена към укрепване на сътрудничеството между училищата, социалните служби, полицията и местната власт
05.11
Областинят управител Драгомир Драганов координира дейностите по пренасочване на трафика на затварения Дунав мост
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Драгомир Драганов: Комунистическият режим беше машина за унищожав...
20:42 / 06.11.2025
Специализирани консултации за настоящи и бъдещи родители следваща...
15:07 / 06.11.2025
Недостойно: Вандали повредиха два таксиметрови автомобила в "Миди...
13:56 / 06.11.2025
Започна изграждането на HOLIDAY PARK Русе
13:48 / 06.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.