Регионалният център за съдебна медиация в град Русе, който се помещава в сградата на Окръжен съд – Русе, започна своята активна дейност. По този повод се проведе организационна среща, която обедини магистрати и служители от Окръжен съд – Русе, Районен съд – Русе и Районен съд – Бяла, за да бъдат разяснени Вътрешните правила и организацията на работните процеси по новия механизъм.На срещата, магистратът и координаторът, отговарящи за работата в Центъра, разясниха на присъстващите механизма за подаване на заявление и ползване на Центъра. Те акцентираха и върху конкретните законови текстове, които уреждат процедурата, съобщи Окръжният съд в крайдунавския град.Стана ясно,че Центърът вече функционира пълноценно и в момента текат процедури по медиация, което е сигурен знак за старта на дейността му.