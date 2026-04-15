Драматичен театър "Сава Огнянов" в Русе се нареди на своеобразното второ място сред извънстоличните културни институти, в категорията "Драматични театри", според резултатите от комплексната оценка на сценичните изкуства за 2025 година на Министерството на културата.

Със 132 точки и отлична оценка Русенският театър е класиран след Драматичен театър "Н. О. Масалитинов" - Пловдив, който е на първо място и столичните Народен театър "Иван Вазов", Театър Българска армия и Сатиричен театър "Алеко Константинов".

Министерството на културата ежегодно изготвя комплексна оценка, която служи като ключов инструмент за мониторинг и цялостна преценка на дейността на държавните културни институти в сферата на сценичните изкуства. Тази оценка обхваща задълбочен анализ по няколко основни показателя - художествени постижения, ефективност на организационното управление и финансова устойчивост.

Чрез този многостранен подход се проследява не само качеството на творческите продукти, но и способността на институциите да управляват ресурсите си разумно и да развиват дългосрочни стратегии.

Драматичен театър "Сава Огнянов" за поредна година се утвърждава като сцена, която не просто поддържа традицията, а целенасочено работи за бъдещето на българския театър. В основата на тази политика стоят две ясно разпознаваеми линии - привличането на млади актьори и изграждането на стойностен, жив репертоар.

Чрез кастинги, конкурси и реално включване на млади актьори и режисьори в репертоарния живот, театърът създава среда, в която новото поколение не просто дебютира, а се развива. Особено показателна е ролята на конкурса за млад режисьор "Слави Шкаров", който дава възможност за експеримент и нов сценичен език - нещо рядко срещано извън столичните сцени.

Репертоарът не разчита единствено на сигурни заглавия, а търси баланс между класика и съвременна драматургия, между познатото и провокативното. Така сцената в Русе предлага не просто развлечение, а театър със съдържание - с идеи, с позиции и с търсене на диалог с публиката.