Русенският митрополит Наум отправи традиционно Рождествено послание към вярващите по повод предстоящия християнски празник Рождество Христово. В обръщението си владиката подчерта значението на духовния мир и радостта, които съпътстват Въплъщението на Бога, съобщиха от Русенската митрополия."Ангелското благовестие за Рождеството по плът на Единородния Син Божи, нашия Господ и Спасител Иисус Христос, вече две хилядолетия носи мир и радост в сърцата ни", заяви митрополит Наум в своето послание за 2025 година.Според митрополита неземният мир и тишината, които настъпват в дните около празника, не са плод на случайност или психологически нагласи, а са пряко свидетелство за Божието присъствие. Той отбеляза, че макар светът често да е обхванат от неправда и тъмнина, светлината на Господ остава неугасима."Бог е с нас, защото - поради Своята безпределна любов към нас - Той стана Човек", допълва в обръщението си русенският владика.В посланието се акцентира и върху свободната воля, с която е дарен всеки човек. Митрополит Наум призова миряните да избират пътя на светлината и да живеят според Христовия закон на любовта, като подчерта, че този избор стои пред всеки от нас във всеки момент от земния живот.Владиката завърши обръщението си с пожелание Божият мир и светлината, изгряла във Витлеем, да съпътстват всички вярващи.