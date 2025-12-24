Русенският митрополит Наум: Божият мир и светлината да бъдат с всички нас!
© Facebook- Митрополит Наум
"Ангелското благовестие за Рождеството по плът на Единородния Син Божи, нашия Господ и Спасител Иисус Христос, вече две хилядолетия носи мир и радост в сърцата ни", заяви митрополит Наум в своето послание за 2025 година.
Според митрополита неземният мир и тишината, които настъпват в дните около празника, не са плод на случайност или психологически нагласи, а са пряко свидетелство за Божието присъствие. Той отбеляза, че макар светът често да е обхванат от неправда и тъмнина, светлината на Господ остава неугасима.
"Бог е с нас, защото - поради Своята безпределна любов към нас - Той стана Човек", допълва в обръщението си русенският владика.
В посланието се акцентира и върху свободната воля, с която е дарен всеки човек. Митрополит Наум призова миряните да избират пътя на светлината и да живеят според Христовия закон на любовта, като подчерта, че този избор стои пред всеки от нас във всеки момент от земния живот.
Владиката завърши обръщението си с пожелание Божият мир и светлината, изгряла във Витлеем, да съпътстват всички вярващи.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Георги Игнатов: Язовир "Николово" се управлява под постоянен експ...
19:34 / 23.12.2025
Какво свърши общината през 2025?
17:44 / 23.12.2025
Община Русе с безплатен градски транспорт в новогодишната нощ ...
16:44 / 23.12.2025
Кметът Пенчо Милков и коледарите благословиха Русе за здрава и ус...
15:48 / 23.12.2025
Тийнейджъри откраднаха БМВ в квартал "Родина" в Русе
15:02 / 23.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.