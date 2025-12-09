Русенският музей превръща местното културно наследство в обществени колекции чрез проект "Тайни колекции"
© РИМ - Русе
Читалищата разполагат със сбирки от предмети, осмислени като местно наследство, но много малко от тези наличности са регистрирани и имат статут на "обществена колекция". Това обаче е задължително условие, за да могат тези сбирки да съществуват, да са легални и да бъдат показвани.
Идентификацията е процес, който трябва да бъде иницииран от организации или частни лица и да се извърши от музея. Заради липсата на време, знание и средства, това не се случва, поради което Русенският музей поема инициативата, за да създаде добри практики и да насърчи създаването на колекции, съобразени с националното законодателство.
Първият терен, на който работиха музейните специалисти бе село Тетово. Заедно със специалистите в читалището, етнографите на Русенския музей селектираха предмети от наличната сбирка, които бяха описани, заснети на място, а в момента тече процес по изготвянето на експертни заключения за всяка вещ и инвентарни номера, както и вписването в инвентарни книги, които ще останат в читалището. В тях ще могат да се допълват всички нови предмети, които местните хора решат, че трябва да станат част от обществената им колекция.
През идентификация ще преминат вещи от наличните сбирки и в селата Кацелово, Долна Студена, Юпер (Разградско), Ценово, Попина (Силистренско), Обретеник и град Сеново. С помощта на музея населените места ще се сдобият с обществена колекция по смисъла на закона, а предметите от нея вече няма да могат да бъдат използвани на сцена в читалищната самодейност, заради променения им статут.
Процесите по идентификация и създаване на колекции са част от начините за опазването на културното наследство. Като част от дейностите по споделяне на това наследство, музейните експерти ще дадат насоки и ще консултират читалищата как да покажат тези сбирки така, че помещенията, в които се разполагат, да се превърнат в приветливи експозиционни пространства, според наличните възможности.
Читалищата и сега разполагат с площи, в които показват наличните предмети, но много често те стоят без ясна концепция, без тематичен център и с неясни послания. С помощта на етнографите вещите ще се пренаредят, ще се отпечатат постери, ще се създадат анотации към всеки предмет. За да повишат капацитета си за работа с колекции, читалищните служители ще преминат и обучение от експерт на нарочно организиран от музея семинар.
Предметите от читалищните сбирки ще получат своята съвременна интерпретация в изложба-експеримент, която ще обвърже стари вещи, културни ценности, изкуство и модернистични визии. Инсталацията е поверена в ръцете на Еслица Попова и ще бъде показана в Екомузей с аквариум. Съвременната етнография интерпретира старите вещи от всекидневието, което ги обвързва с настоящето и им дава нов живот.
Дейностите за представяне на местното културно наследство се осъществяват по проекта "Тайни колекции, споделени наследства" на Русенския музей, подкрепен от Национален фонд "Култура".
