© Русенският музей ще отбележи Международния ден на лешоядите на 26 септември, петък, от 16.30 ч. в Лапидариума. И тази година за малките посетители на музея са организирани образователни ателиета за изработване на макети и маски с образа на египетски лешояд, интерактивни предизвикателства, познавателни игри, викторина.



Акцент в тазгодишното издание на събитието е семейството на лешоядите – възрастните, които участват равноправно за отглеждане на малките, начините на осигуряване на храна. Ще бъдат засегнати и теми, свързани с опазването на този вид птици от заплахи - отрови, сблъсък с далекопроводи и целенасочена стрелба по тях.



Специално внимание ще се обърне на брадатия лешояд – вид, който е изчезнал от преди повече от 50 години, поради което е вписан в Червената книга на България. На 17 май тази година на територията на Природен парк "Сините камъни" край Сливен са освободени първите три брадати лешояди в българската природа от 1972 г. насам. Те са млади екземпляри – един е излюпен в Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани", а другите два са дарение от зоопарка "Остава" в Чехия. Целта е видът да бъде възстановен не само за България, но и за целия Балкански полуостров.



Днес в България могат да се срещнат белоглави и черни лешояди, както и значително по-малко като брой представители на египетския лешояд.



Международният ден на лешоядите в Русенския музей се реализира в партньорство с Сдружение с нестопанска цел "Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора (СНЦ "Зелени Балкани“).



При неблагоприятни метеорологични условия събитието ще се проведе в сградата на Екомузей с аквариум (ул. Етър №3).



Международният ден на лешоядите се отбелязва от 2006 година като начин да се подчертае значимата роля на вида. Известни като "санитарите на природата“, лешоядите заемат ключова роля в борбата с разпространението на заразни болести по животните и хората.



В миналото в България са гнездили четири вида лешояди – брадат, черен, белоглав и египетски.



Популацията на египетския лешояд на Балканите за последните 30 години е намаляла с повече от 80%. Основните заплахи за вида са унищожаване на местообитанията му, безпокойство и бракониерство, поставяне на отрови, както и необезопасени електрически стълбове.