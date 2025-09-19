Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Русенският музей ще отбележи Международния ден на лешоядите
Автор: Емануела Вилизарова 12:51Коментари (0)61
©
Русенският музей ще отбележи Международния ден на лешоядите на 26 септември, петък, от 16.30 ч. в Лапидариума. И тази година за малките посетители на музея са организирани образователни ателиета за изработване на макети и маски с образа на египетски лешояд, интерактивни предизвикателства, познавателни игри, викторина.

Акцент в тазгодишното издание на събитието е семейството на лешоядите – възрастните, които участват равноправно за отглеждане на малките, начините на осигуряване на храна. Ще бъдат засегнати и теми, свързани с опазването на този вид птици от заплахи - отрови, сблъсък с далекопроводи и целенасочена стрелба по тях.

Специално внимание ще се обърне на брадатия лешояд – вид, който е изчезнал от преди повече от 50 години, поради което е вписан в Червената книга на България. На 17 май тази година на територията на Природен парк "Сините камъни" край Сливен са освободени първите три брадати лешояди в българската природа от 1972 г. насам. Те са млади екземпляри – един е излюпен в Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани", а другите два са дарение от зоопарка "Остава" в Чехия. Целта е видът да бъде възстановен не само за България, но и за целия Балкански полуостров.

Днес в България могат да се срещнат белоглави и черни лешояди, както и значително по-малко като брой представители на египетския лешояд.

Международният ден на лешоядите в Русенския музей се реализира в партньорство с Сдружение с нестопанска цел "Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора (СНЦ "Зелени Балкани“).

При неблагоприятни метеорологични условия събитието ще се проведе в сградата на Екомузей с аквариум (ул. Етър №3).

Международният ден на лешоядите се отбелязва от 2006 година като начин да се подчертае значимата роля на вида. Известни като "санитарите на природата“, лешоядите заемат ключова роля в борбата с разпространението на заразни болести по животните и хората.

В миналото в България са гнездили четири вида лешояди – брадат, черен, белоглав и египетски.

Популацията на египетския лешояд на Балканите за последните 30 години е намаляла с повече от 80%. Основните заплахи за вида са унищожаване на местообитанията му, безпокойство и бракониерство, поставяне на отрови, както и необезопасени електрически стълбове.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Психолог: 1/3 от родителите проявяват агресивно поведение помежду си пред децата
Психолог: 1/3 от родителите проявяват агресивно поведение помежду си пред децата
19:36 / 18.09.2025
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
10:55 / 18.09.2025
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил на пътя Русе-Бяла, има пострадали 
Тежка катастрофа между камион и лек автомобил на пътя Русе-Бяла, има пострадали 
18:42 / 17.09.2025
Асен Василев: Дефицитът може да стигне 8%, не ако падне правителството, а ако не падне
Асен Василев: Дефицитът може да стигне 8%, не ако падне правителството, а ако не падне
16:20 / 17.09.2025
Синоптикът Петър Янков: В началото на следващата седмица времето се обръща!
Синоптикът Петър Янков: В началото на следващата седмица времето се обръща!
11:27 / 18.09.2025
Ревизоро за водната криза: Лошо управление, лоша експлоатация, водна мафия и накрая потърпевши
Ревизоро за водната криза: Лошо управление, лоша експлоатация, водна мафия и накрая потърпевши
11:58 / 17.09.2025
Директният бърз влак между Русе и София "Синият Дунав" ще продължи и през следващата година
Директният бърз влак между Русе и София "Синият Дунав" ще продължи и през следващата година
16:18 / 17.09.2025
Актуални теми
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Лято 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Водна криза
България и Войната в Украйна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: