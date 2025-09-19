ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Русенският музей ще отбележи Международния ден на лешоядите
Акцент в тазгодишното издание на събитието е семейството на лешоядите – възрастните, които участват равноправно за отглеждане на малките, начините на осигуряване на храна. Ще бъдат засегнати и теми, свързани с опазването на този вид птици от заплахи - отрови, сблъсък с далекопроводи и целенасочена стрелба по тях.
Специално внимание ще се обърне на брадатия лешояд – вид, който е изчезнал от преди повече от 50 години, поради което е вписан в Червената книга на България. На 17 май тази година на територията на Природен парк "Сините камъни" край Сливен са освободени първите три брадати лешояди в българската природа от 1972 г. насам. Те са млади екземпляри – един е излюпен в Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани", а другите два са дарение от зоопарка "Остава" в Чехия. Целта е видът да бъде възстановен не само за България, но и за целия Балкански полуостров.
Днес в България могат да се срещнат белоглави и черни лешояди, както и значително по-малко като брой представители на египетския лешояд.
Международният ден на лешоядите в Русенския музей се реализира в партньорство с Сдружение с нестопанска цел "Зелени Балкани“ – гр. Стара Загора (СНЦ "Зелени Балкани“).
При неблагоприятни метеорологични условия събитието ще се проведе в сградата на Екомузей с аквариум (ул. Етър №3).
Международният ден на лешоядите се отбелязва от 2006 година като начин да се подчертае значимата роля на вида. Известни като "санитарите на природата“, лешоядите заемат ключова роля в борбата с разпространението на заразни болести по животните и хората.
В миналото в България са гнездили четири вида лешояди – брадат, черен, белоглав и египетски.
Популацията на египетския лешояд на Балканите за последните 30 години е намаляла с повече от 80%. Основните заплахи за вида са унищожаване на местообитанията му, безпокойство и бракониерство, поставяне на отрови, както и необезопасени електрически стълбове.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пеевски: Днес живота си загуби един достоен български полицай
10:55 / 18.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: