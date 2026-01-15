Русенският съд прие първите стажант-юристи за годината
© Окръжен съд - Русе
В рамките на следващите шест месеца, под ръководството на съдия-наставник от Окръжен съд - Русе, стажант-юристите ще се запознаят с организацията и практическата дейност на съдебната система. Първите два месеца са предвидени за т.нар. "общ стаж“, през което време ще придобият практически знания за работата на съда, прокуратурата и следствените органи. През другите четири месеца всеки стажант следва да изготви проекти на съдебни актове.
Основната цел на стажа е младите юристи да направят информиран избор за бъдещата си професионална реализация. Това е и последният етап от обучението им, преди да придобият своята юридическа правоспособност, след успешно издържан изпит.
