Русенският театър предлага седем спектакъла на своята публика през първия месец на новата година, съобщи Дидо Илиев от културната институция в крайдунавския град.Началото ще бъде поставено на 12 януари с черната комедия "Глория" от Брандън Джейкъбс - Дженкинс, на режисьора Деян Ангелов. Зрителите ще могат да гледа пиесата и на 27 януари, предаде БТА.Премиерата на "Арабска нощ" от Роланд Шимелпфениг ще бъде представена на 16 януари. Режисьор и сценограф е Бюрхан Керим, който спечели правото да постави пиесата в националния конкурс за млад театрален режисьор "Слави Шкаров", организиран от Русенския театър през 2024 година. Преводът на пиесата е на Боян Иванов, музиката е на Христо Намлиев. Участват актьорите Александър Узунов, Ивайло Драганов, Ростислав Панков, Виктория Владова и Симона Джурова."Изненадата е, че публиката ще участва в театралното действие, тъй като ще бъде разположена на сцената. Театралното преживяване всеки път ще бъде достъпно точно за 101 зрители", обясни Дидо Илиев.Спектакълът "Арабска нощ" ще бъде показан и на 26 януари."Последният страстен любовник" ще се играе на 20 януари. Спектакълът спечели Голямата награда на тазгодишното издание на комедийния театрален фестивал "Тодор Колев" в Шумен. Комедията на Нийл Саймън донесе награда за режисура на Ивайло Ненов, както и отличия за актьорско майсторство на Кадри Хабил и на Петя Венелинова.Спектакълът "Хора, места и вещи" от Дънкан Макмилан, с режисьор Боян Иванов, ще бъде представен на 21 януари, а ден по-късно зрителите ще се срещнат с актьора Христо Гърбов в комедията "Помощ, жена ми е луда" от Жан Барбие.Публиката ще види Мая Бежанска и Филип Аврамов в авторския спектакъл на Орлин Дяков "Образцов дом №6" на 23 януари, а на 30 януари ще се играе комедията "Последният етаж" - на режисьора Николай Младенов, с участието на актьорите Албена Михова и Даниел Пеев - Дънди.