В Русенския университет се проведе среща-дискусия, посветена на стратегията на ЕС за Дунавския регион и председателството на България през 2026 година. Домакини на срещата-дискусия са Русенският университет и международно дружество "Елиас Канети".

Ректорът на Русенски университет доц. д-р Десислава Атанасова откри събитието и отправи приветствие към участниците.

"За мен е чест да открия първото мероприятие, посветено на председателството на България в рамките на Стратегията за Дунавския регион. Напълно естествено е голяма част от събитията да се провеждат в Русе – най-големият български град на река Дунав и утвърден академичен и културен център. Убедена съм, че днешната среща ще обогати знанията на участниците за стратегията, ще очертае възможностите за принос и ще насърчи взаимното сътрудничество", каза ректорът доц. Атанасова.

Сред гостите на събитието бяха заместник-кметът на Община Русе г-н Енчо Енчев и проф. Пенка Ангелова - председател на международно дружество "Елиас Канети", които също отправиха приветствия към участниците.

В рамките на събитието доц. д-р Емануил Коларов представи темата за сигурността и нейните юридически аспекти в контекста на стратегията – един от двата основни приоритета за България.

Д-р Виктор Кирилов, културен мениджър на международно дружество "Елиас Канети", проследи накратко възникването и развитието на Дунавската стратегия и нейното значение в съвременния европейски контекст.

По време на срещата беше представена и онлайн анкета, свързана с председателството на България през 2026 г., която участниците попълниха. Резултатите от нея ще бъдат обявени на 29 юни 2026 г. – Деня на река Дунав.