В Русенския университет ще се проведе Благотворителен коледен базар в подкрепа на децата и младежите от Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания "Вяра". Инициативата ще се проведе от 15 до 18 декември 2025 г. от 10:00 до 15:30 ч. Тя е част от честванията по повод 80-годишнината на университета.Базарът ще се състои на две места: във фоайето на Ректората и във фоайето на Втори корпус на университета.Събитието се организира от катедра "Мениджмънт и социални дейности" съвместно с ЦНСТДМУ "Вяра" - гр. Русе, при партньорството на Сдружение "Дете и пространство". Студенти от специалностите "Социални дейности" и "Бизнес мениджмънт", както и преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт", участват с доброволен труд и организация.Целта на инициативата е да подкрепи работата на центъра, който предоставя грижа, близка до семейната, за деца и младежи с увреждания. Екипът на ЦНСТДМУ "Вяра" изгражда среда на приемане, подкрепа и уважение към личността, където различията се посрещат с открито сърце.Всички средства, събрани от базара, ще бъдат дарени за нуждите на децата и дейностите на центъра.Русенският университет кани граждани, студенти и служители да посетят базара и да подкрепят каузата. Всяко дарение е жест, който осигурява повече топлина, надежда и по-добри празници за децата от ЦНСТДМУ "Вяра".