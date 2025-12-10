Русенският университет организира благотворителен коледен базар в подкрепа на деца и младежи с увреждания
Базарът ще се състои на две места: във фоайето на Ректората и във фоайето на Втори корпус на университета.
Събитието се организира от катедра "Мениджмънт и социални дейности" съвместно с ЦНСТДМУ "Вяра" - гр. Русе, при партньорството на Сдружение "Дете и пространство". Студенти от специалностите "Социални дейности" и "Бизнес мениджмънт", както и преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт", участват с доброволен труд и организация.
Целта на инициативата е да подкрепи работата на центъра, който предоставя грижа, близка до семейната, за деца и младежи с увреждания. Екипът на ЦНСТДМУ "Вяра" изгражда среда на приемане, подкрепа и уважение към личността, където различията се посрещат с открито сърце.
Всички средства, събрани от базара, ще бъдат дарени за нуждите на децата и дейностите на центъра.
Русенският университет кани граждани, студенти и служители да посетят базара и да подкрепят каузата. Всяко дарение е жест, който осигурява повече топлина, надежда и по-добри празници за децата от ЦНСТДМУ "Вяра".
