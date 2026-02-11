В Русенския университет се проведе финалът на националната купа по финансова грамотност за ученици "Анализирай това". Събитието се проведе на 10 февруари.Състезанието, което се организира от катедра "Приложна математика и статистика" при Русенския университет, премина в два кръга. Първият кръг се проведе през декември 2025 г. и беше индивидуален, като всеки участник трябваше да реши онлайн тест за време. Вторият кръг включваше подготовката и представянето на отборен проект, като участниците получиха един и същи казус: да разработят план за студентски стартъп - от идея до реалност.В първия кръг участваха над 40 души от 11-ти и 12-ти клас, а за втория кръг се класираха 8 отбора. На финалното събитие вчера 5 от тези отбори представиха разработките си пред експертно жури в състав: Красимир Кехайов - основател и инвестиционен партньор в ODC Ventures, Емилиян Енев - управител на "Речек“ ЕООД и председател на Сдружение Startup Factory, Весела Николаева - сътрудник на Фондация "Инициатива за финансова грамотност“, доц. д-р Весела Михова и гл. ас. д-р Елица Раева от катедра "Приложна математика и статистика" при Русенския университет.Първи се класира отборът "Byte the Bank“ - единадесетокласници от СУ "Христо Ботев“ - гр. Тутракан, в състав: Мария Йорданова, Даная Букева, Преслав Стойков, Кристиян Тодоров.Второто място грабна отбор "Авангард“ - дванадесетокласници от СУПНЕ "Фридрих Шилер“ - гр. Русе, в състав: Калоян Трифонов, Мартин Ангелов, Цветелин Върбанов, Марина Дроцанова, Ива Данева.Трети остана отбор "Лихвари“ - единадесетокласници от СУПНЕ "Фридрих Шилер“ – гр. Русе, в състав: Елена Йорданова, Полина Велева, Янита Иларионова, Моника Николчева. На четвърто място се класира отбор дванадесетокласници от ПГ по туризъм "Иван П. Павлов" – гр. Русе, а на пето – дванадесетокласници от СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" – гр. Русе.Отборите се представиха на много високо ниво, като първите три демонстрираха прототип/приложение на разработената идея. Всички те получиха предметни награди, сертификати, достъп до образователни ресурси и ценна обратна връзка от журито.Освен придобитите умения и сертификати, участниците получиха и добра отправна точка за кариерната си ориентация. В момента на пазара на труда има дефицит на финансови анализатори. Русенският университет "Ангел Кънчев“ обучава такива специалисти (бакалаври математици-финансисти) в уникалната за България специалност "Финансова математика“.