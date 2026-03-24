Факултет "Природни науки и образование“ към Русенския университет организира конкурс на тема: "Бъдещето на педагогическите специалисти и Изкуствения интелект: възможности, предизвикателства и вдъхновение“. Инициативата се провежда във връзка с "Вечер на специалностите“ на катедра "Педагогика“.

Конкурсът е в следните направления:

- визуален образователен ресурс, създаден с помощта на ИИ;

- идея за приложение на ИИ в социално-образователната сфера.

Всички произведения трябва да съдържат: трите имена на участника, специалност и курс.

Срок за предаване на материалите: 19.04.2026 г. на имейл: zhilieva@uni-ruse.bg, eivanova@uni-ruse.bg, indimitrova@uni-ruse.bg