Русенският университет организира международна научна конференция

© Русенски университет Организационният комитет на Международната научна конференция CompSysTech'25 има честта да Ви покани да присъствате на откриването на конференцията и на заседанията на научните сесии. В конференцията ще участват учени от 25 държави: Австралия, Албания, Алжир, Бангладеш, България, Великобритания, Виетнам, Грузия, Египет, Етиопия, Киргизстан, Ливан, Мароко, Полша, Румъния, САЩ, Словакия, Тунис, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Филипините, Финландия, Франция, Холандия, уточняват организаторите от Русенския университет.



Място и време на провеждане:



- Откриване и пленарна сесия - 27 юни 2025 г. (петък) от 14.30 ч. в зала 2Г.204 във втори корпус на Университета;



- Заседания на научните сесии - 28 юни 2025 г. (събота) в приложена програма: https://www.compsystech.org/docs/CompSysTech25-programme.pdf



Пленарни доклади ще представят:



1. Sherin Moussa - Professor, Director of Research, Head of Computer Engineering Department, Université Française d'Égypte, Egypt



Keynote on: Zero-trust management using AI: Untrusting the trusted accounts in social media



2. Saman Halgamuge - Professor, Department of Mechanical Engineering, School of Electrical, Mechanical and Infrastructure Engineering, University of Melbourne, Australia



Keynote on: New Research in Explainable AI and its application in Health



3. Yassine Meraihi - Professor, University of Boumerdes, Algeria



Keynote on: Metaheuristics: Recent trends and applications



Конференцията CompSysTech е вече утвърдена, като през тази година се организира 26-тата конференция и тя е включена като IEEE конференция. Всички доклади, представени на конференцията от 2007 до 2024 година и публикувани в сборниците с доклади, са публикувани в ACM Digital Library и са индексирани в SCOPUS. Докладите от CompSysTech'25 ще бъдат публикувани в IEEE Xplore.



По идея на акад. Петър Кендеров в работата на конференцията всяка година участват с доклади и ученици, които са се изявили и вече имат определени постижения в областта на компютинга. Тази година пет екипа от ученици от Математическата гимназия "Баба Тонка“ ще участват в конференцията с ръководители г-жа Сюзан Феимова и д-р Нели Тихомирова.



CompSysTech’25 се съорганизира по проект "Русенски изследователски университет", финансиран от Европейския съюз - NextGenerationEU, чрез Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, по договор BG-RRP-2.013-0001 в изпълнение на Стратегическата научноизследователска и иновационна програма на Русенски университет "Ангел Кънчев".



Повече информация за конференцията можете да намерите в сайта: https://www.compsystech.org