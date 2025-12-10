Русенският университет чрез катедра "Мениджмънт и социални дейности" към факултет "Бизнес и мениджмънт" организира вдъхновяващото междурегионално състезание "ЗАНАЯТИ С БЪДЕЩЕ". Инициативата е насочена към насърчаване на предприемаческите умения на младите хора и стимулиране на тяхното социално отговорно поведение.Събитието ще се проведе на 12 декември 2025 г. от 10:00 ч. в зала 2.203 на Русенския университет.Интересът към надпреварата е впечатляващ - 117 дванадесетокласници от 19 средни училища вече са заявили участие. В състезанието се включват ученици от 9 града: Русе, Силистра, Свищов, Търговище, Попово, Полски Тръмбеш, Бяла, Разград и Исперих.Участниците ще бъдат разпределени в отбори на случаен принцип, за да се насърчи екипната работа и креативността. Всеки екип ще работи под ръководството на ментори - студенти от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Социални дейности", които са част от методическото ръководство на катедра "Мениджмънт и социални дейности".Състезанието е сред ключовите инициативи, посветени на 80-годишния юбилей на Русенския университет - празник, който отбелязва осем десетилетия иновации, академичен растеж и подкрепа за младите таланти.