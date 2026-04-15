В Русенския университет "Ангел Кънчев" ще се проведе образователно състезание под формата на куиз по български език и литература "Любознание", организирано от катедра "Български език, литература, история и изкуство". Събитието ще се проведе на 21 април от 16 часа.

В събитието ще вземат участие студенти от специалност Български език и история и ученици от СУ "Васил Левски", СУ "Възраждане", Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване и СУ за европейски езици "Св. Константин-Кирил Философ".

В състезанието ще премерят сили четири отбора, които ще се съревновават в няколко кръга, за да демонстрират знанията си по български език и литература, свързани с учебния материал, изучаван в училище. За участниците са осигурени награди, а за публиката са гарантирани положителни емоции и добро настроение.

На събитието ще присъстват членове на ръководството на университета, учители от училищата, участващи в състезанието, преподаватели от катедра БЕЛИИ и студенти и възпитаници на специалност "Български език и история".