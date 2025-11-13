С тържествено събиране и концерт на филхармоничния оркестър при Държавната опера в Русе с диригент Димитър Косев Русенският университет "Ангел Кънчев“ отбеляза 80 години от създаването си. На събитието присъстваха стотици гости, като сред тях беше и областният управител Драгомир Драганов, който по-рано бе отличен с почетна грамота и медал на висшето учебно заведение за приноса му към развитието и неговото утвърждаване като авторитетна и влиятелна институция в национален и международен план.Драганов посочи, че водещ приоритет пред българското правителство ще продължи да бъде подкрепата за развитието на образованието, науката и иновациите. "Тук изследванията, които се разработват са с действителна практическа стойност и дават шанс на редица млади таланти да получат европейско признание“, заяви Драганов. Областният управител обърна внимание, че Русенският университет дава пример как българите извън граница могат да бъдат приобщени, визирайки разкриването на поделението в Тараклия, Молдова. "Това е едно значително постижение, същинско ноу-хау, различаващо нашият университет от всички останали в страната“, допълни Драганов, като за пореден път отбеляза, че приемането ни в Шенген и предстоящото ни влизане в еврозоната ще дадат шанс да бъдем действително в центъра на Европа."Тази годишнина ни изпълва с респект към академичната традиция, съхранена с труда на поколения преподаватели, изследователи и студенти. Русенският университет, заедно със своите филиали в Силистра, Разград, Видин и Тараклия – Молдова, продължава да отстоява мястото си в националното и международното пространство на образованието и науката“, заяви в изказването си ректорът доц. д-р Десислава Атанасова. Тя изтъкна международните постижения на Русенския университет, който е част от Европейския трансграничен университет АКРОС в партньорство с още осем европейски висши училища. Броят на студентите по програма "Еразъм+“ от западноевропейски университети, обучаващи се в Русе, се е увеличил петкратно през последните години, отбеляза тя.Почетният ректор и председател на Общото събрание на университета академик Христо Белоев посочи, че това е празник на успеха, извоюван с труд и всеотдайност в 80-годишния летопис на Русенския университет.Той изрази признателност към държавните и местни институции, с които университетът изгражда първия български филиал извън страната.По повод юбилейната годишнина за първи път беше представено промоционалното видео "80 години Русенски университет“, дело на "Арена Медиа“ с ръководител Димитър Липовански.Специален гост на събитието бе и вицепрезидентът Илияна Йотова, която заяви, че за това, че днес има филиал на Русенския университет в Тараклия, където населението е с предимно български произход, дължим благодарност на академик Христо Белоев. "Бяхме загубили надежда, че това ще се случи, но благодарение на акад. Белоев и екипа на Русенския университет, които намериха съмишленици и отстояха идеята, днес можем да кажем, че усилията се увенчаха с успех. Над 260 студенти вече се обучават във филиала на Русенския университет в Тараклия. Благодаря на преподавателите, че приехте работата си като мисия и поехте едно велико дело“, сподели вицепрезидентът. "Русенският университет е не само образователен център, но и сериозна научна институция, в която се раждат открития и се споделят идеи. Университетът има самочувствието и авторитета на научен център, който задава политики в трансграничния регион. Вие знаете стойността на науката и я отстоявате. Поздравления, че успяхте по течението на река Дунав да изградите историческа академична ос с филиалите си. Русенският университет може да служи само за пример“, допълни Йотова.Сред гостите бяха още заместник-министърът на образованието и науката академик Николай Витанов и началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева. От своя страна академик Витанов посочи, че Русенският университет е сред водещите центрове на образованието и знанието с национално и европейско значение. "Това е изследователки университет, със силна дейност и партньорства. Учебното заведение е дало гръбнака на българската индустрия, а сега е в основата на зелената и цифрова трансформация, развитието на бизнеса и местната власт, място на жизеност и демократичност“, добави академик Витанов.Кметът Пенчо Милков отбеляза, че 80-ата годишнина на университета е празник за целия град и посочи, че решенията в Общинската администрация винаги се вземат на научнообоснована основа и затова той и екипът му разчитат на партньорството с учебното заведение. Той определи като историческо постижение откриването на филиал на университета в Молдова."Определено Русенският университет е Дунавски университет с изключително значение за страната и региона“, посочи той и отличи ректорът доц. д-р Десислава Атанасова със статуетка.Специални гости на тържественото събиране бяха още посланикът на Република България в Кишинев Н. Пр. Мая Добрева, посланикът на Република Молдова в София Н. Пр. Емил Жакота, както и почетният консул на Молдова в Северна България Ставрин Гиноолу. "Чрез откриването на филиал на Русенския университет в Молдова ние успешно приобщаваме нашите сънародници там към проевропейските нагласи на Молдова и нейното европейско бъдеще. Това е успешен проект, защото чрез знания, млади хора и борба с дезинформация, заедно ще вървим по пътя на европейското бъдеще“, подчерта Н. Пр. Добрева."Русенският университет имам ключова роля в развитието на българското висше образование, той се утвърди се като важен център със значимо място в духовния, научния и културния живот в цяла България, защото тук успешно се комбинират традиция с иновативни методи на преподаване. Така, университетът се превърна във водещо академично средище на Балканите и в Източна Европа“, допълни първият ни дипломат в Молдова. От своя страна Н. Пр. Емил Жакота отбеляза, че България дава ценни примери как трябва да се върви по правилния път. "Това е първият европейски университет в страната ни. Убеден съм, че ще има все повече желаещи да учат в него и от съседна Украйна. Филиалът на университета дава възможност за получаване на европейски дипломи и ще се превърне в център на европейско развитие на регион Тараклия“, посочи Н. Пр. Жакота и отбеляза, че в Молдова всички националности могат да се развиват.Гости на събитието бяха още десетки представители на бизнеса от региона и страната, народният представител Биляна Иванова, както и представители на академичната общност и държавната власт от Румъния, а също и изпълнителният директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева.