Днес в заседателна зала на Ректората се състоя традиционната среща на Ректорското ръководство с представителите на средствата за масова информация. На прага на най-светлите празници беше направена равносметка за постигнатото през изминаващата година и бяха очертани бъдещи планове и амбиции.На срещата присъстваха ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова, акад. Христо Белоев - почетен ректор и председател на Общото събрание на университета и зам.-ректорите проф. д-р Теодор Илиев, проф. д-р Генчо Попов и проф. Анелия Манукова - главен редактор на студентския вестник "Искра".Ректорът доц. д-р Десислава Атанасова подчерта, че 2025 г. е преминала под знака на 80-годишнината на Русенския университет."Университетът затвърди позициите си като изследователски, като през годината се реализираха ключови дейности по стратегическия проект "Русенски изследователски университет", който ще приключи през 2026 г. Значителен напредък беше постигнат в оборудването на научноизследователския комплекс и лабораториите със съвременна апаратура. От януари Русенският университет участва в проекта за Европейския университет Across. Друга изключително важна стъпка през годината беше откриването на първия филиал на Русенския университет извън България - в град Тараклия, Република Молдова. Първият прием надхвърли очакванията ни, като има над 190 първокурсници в 8 специалности и над 90 студенти, продължаващи обучението си, както и 3 магистърски програми с повече от 50 студенти. Поради засилен интерес беше извършена селекция на кандидатите", каза доц. Атанасова.Тя подчерта, че приемът в Русенския университет тази година също бележи ръст - с над 150 студенти повече спрямо предходната година.На 12 ноември университетът отбеляза тържествено 80-годишнината си с богата програма от събития, научни форуми и международни конференции.Акад. Христо Белоев съобщи, че от октомври 2025 г. Русенският университет участва в нов мащабен проект BLUE CRYSTAL с продължителност до 2029 г. и бюджет от 11 млн. лв. Проектът е насочен към закупуване на високотехнологична апаратура и допълнително развитие на научноизследователската дейност.Университетът отчита сериозен ръст на публикациите в световните научни бази данни Web of Science и Scopus - над 250 публикации в едната и над 200 в другата. Въпреки по-строгите критерии за класиране като изследователски университет, амбицията е Русенският университет да затвърди и надгради постигнатото ниво", отбеляза акад. Белоев.През 2025 г. Русенският университет отчита стабилно развитие, нарастващ интерес от кандидат-студенти и засилено международно присъствие - ясен знак за доверието в качеството на образованието и научната дейност."През тази година доказахме, че Русенският университет се развива устойчиво и целенасочено. Постигнатото е резултат от последователна работа, ясна стратегия и ангажираност на академичната общност. Гледаме напред с увереност", категорични бяха от ректорското ръководство.В края на срещата доц. Атанасова и акад. Белоев благодариха на представителите на медиите за доброто партньорство и активното отразяване на дейността на университета.