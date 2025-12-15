Русенският университет откри благотворителен коледен базар за деца и младежи с увреждания
На събитието присъстваха ректорът на университета доц. д-р Десислава Атанасова, почетният ректор акад. Христо Белоев и зам.-ректорът проф. д-р Теодор Илиев. Инициативата ще продължи до 18 декември 2025 г. и е част от честванията по повод 80-годишнината на университета.
Базарът се организира от катедра "Мениджмънт и социални дейности“ съвместно с ЦНСТДМУ "Вяра" - Русе, с партньорството на Сдружение "Дете и пространство". Студенти от специалностите "Социални дейности" и "Бизнес мениджмънт", както и преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт", участват с доброволен труд и организация.
Целта на инициативата е да подкрепи работата на центъра, който предоставя грижа, близка до семейната, за деца и младежи с увреждания. Екипът на ЦНСТДМУ "Вяра" изгражда среда на приемане, подкрепа и уважение към личността, където различията се посрещат с открито сърце.
Всички средства, събрани от базара, ще бъдат дарени за нуждите на децата и за дейностите на центъра.
