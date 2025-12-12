Русенският университет откри междурегионалното състезание "Занаяти с бъдеще"
Състезанието откри ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова.
"За нас е удоволствие за осма поредна година да провеждаме състезанието "Занаяти с бъдеще". Виждаме как интересът расте и залата вече едва ни събира, което е най-доброто доказателство, че инициативата работи. Идеята е да ви дадем стимул и мотивация да създадете иновативни концепции, които да могат да се развият и приложат. Радваме се, че толкова млади хора избират да се ангажират извън училище. Когато човек работи с желание, резултатите идват", каза в приветствието си към участниците доц. Атанасова.
Гости на откриването на състезанието бяха академик Христо Белоев - почетен ректор и председател на Общото събрание на Русенския университет, заместник-ректорът проф. д-р Теодор Илиев, заместник-кметът Димитър Недев, началникът на РУО - Русе д-р Росица Георгиева и деканът на факултет "Бизнес и мениджмънт" проф. Милена Кирова. Те поздравиха участниците, подчертаха очакванията си за креативни и иновативни идеи и им пожелаха здраве и светли празници.
Инициативата е насочена към насърчаването на предприемаческите умения на младите хора и стимулиране на тяхното социално отговорно поведение.
В състезанието се включиха над 100 дванадесетокласници от 19 средни училища от 9 града: Русе, Силистра, Свищов, Търговище, Попово, Полски Тръмбеш, Бяла, Разград и Исперих.
Участниците бяха разпределени в отбори на случаен принцип, за да се насърчи екипната работа и креативността. Всеки екип работи под ръководството на ментори - студенти от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Социални дейности", които са част от методическото ръководство на катедра "Мениджмънт и социални дейности".
Състезанието е сред множеството инициативи, посветени на 80-годишния юбилей на Русенския университет.
