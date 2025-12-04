Русенският университет отличи най-успешните си студенти-спортисти за 2025 година
Отличени бяха също спортни деятели и активисти от спортните и туристически секции и клубове, както и победителите от Есенните университетските турнири.
Сред официалните гости на тържеството бяха ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова, почетният ректор и председател на общото събрание на университета акад. Христо Белоев, зам.-ректорът проф. д-р Теодор Илиев, зам.-кметът Борислав Рачев, директорът на общинско предприятие "Спортни имоти" Лачезар Иванов, Евгени Недев - директор на Спортно училище "Майор Атанас Узунов" - Русе.
Тържествената церемония по представянето на успехите и награждаването на студентите започна с отчет за спортната и спортно-туристическа дейност и постигнатите успехи през 2025 г. на академичния спорт, които бяха представени от ръководителя на катедра "Физическо възпитание и спорт" и председател на Университетския спортен център - гл. ас. д-р Валери Йорданов. Той благодари на Академичното ръководство за подкрепата на спортната и туристическата дейност в университета, а също и за провежданата последователна политика за развитие на спортната база.
Ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова поздрави студентите за отличното им представяне в различни състезания у нас и в чужбина. Тя даде висока оценка на дейността в областта на масовия спорт и туризма в университета и пожела нови спортни успехи.
Академик Белоев също поднесе приветствие, в което подчерта, че е удоволствие всяка година да се провежда този празник, защото на него се отличават най-добрите спортисти и студентски отбори.
"В ежегодните спартакиади университетът традиционно печели призови места. Наред с обучението, в Русенския университет има много студенти със заложби да се развиват в спорта. Колкото по-масово е участието в спорта, толкова по-пълноценен е животът в университета и толкова по-разнообразна е дейността в него", каза още той и призова студентите да продължават да носят радост на академичната общност.
Приветствия отправиха още зам.-кметът Борислав Рачев и директорът на Спортно училище "Майор Атанас Узунов" - Русе Евгени Недев.
След приветствията бе дадено началото на церемонията по награждаването на отличилите се студенти на Русенския университет и техните преподаватели и треньори. Отличията връчиха ректорът доц. д-р Десислава Атанасова и академик Белоев - почетен ректор и председател на Общото събрание на университета.
Сред отличените изтъкнати студенти спортисти, постигнали спортни успехи през седмото десетилетие бяха:
- Иван Банчев, стрелба с лък, Европейски шампион
- Даниел Върбанов, карате, Европейски шампион
- Габриела Димитрова, бокс, медалист от Европейски първенства
- Теодор Цветков, първият русенски студент с вписани рекорди в книгата на Гинес, медалист от Световни първенства.
Отличени бяха и призьорите от Националната универсиада за 2025 година - Ивелина Милкова и Георги Плачкинов (лека атлетика), Красимир Метев и Айхан Ахмедов (кик бокс), Огнян Тодоров(тенис на маса). Награди получиха също и много преподаватели от катедра "Физическо възпитание и спорт", както и председатели на спортни секции.
С благодарствени плакети бяха отличени партньорите, активно подпомагали за развитието на академичния спорт през годините. Организирана бе анкета за определяне на десетте най-добри спортисти и спортни отбори, представили достойно университета в Националните универсиади през последното десетилетие.
ДЕСЕТТЕ СТУДЕНТИ - СПОРТИСТИ са:
- Берна Велинова - плуване - 8 златни 11 сребърни и 5 бронзови (24)
- Богомил Яковчев – плуване - 9 златни 7 сребърни и 2 бронзови (18)
- Огнян Тодоров - тенис на маса - 5 златни 4 сребърни и 5 бронзови (14)
- Ивелина Милкова - лека атлетика
- Красимир Метев - кик бокс
- Моника Цанева - тенис на маса
- Мария Данкова - лека атлетика
- Ивелина Иванова - тенис на маса
- Христо Костов - волейбол
- Светослав Горанов -бадминтон
ПЪРВИТЕ ТРИ ОТБОРА са:
1. Тенис на маса – жени
2. Футбол
3. Волейбол - мъже
Спортната общност на университета изказа благодарност към ръководството на висшето училище за изключително положителното отношение и постоянно оказваната подкрепа за развитието на академичния спорт и туризъм, като удостои с Плакети ректора на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова и акад. Христо Белоев - почетен ректор и председател на Общото събрание на университета. Отличията бяха връчени от ръководителя на Университетския спортен център Валери Йорданов.
