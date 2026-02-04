Русенският университет подписа споразумение с водеща кибер академия
© РУ
Подписите си положиха ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова и гл. ас. д-р Иван Благоев, представляващ "ТинкСайбър България".
На подписването присъстваха акад. Христо Белоев – почетен ректор и председател на Общото събрание на Русенския университет, зам.-ректорът проф. д-р Теодор Илиев и гл. ас. д-р Юри Ценков, инструктор в "ТинкСайбър България".
Споразумението е със срок от три години и цели развитие на устойчиво партньорство в областта на киберсигурността, обучението и практическата подготовка на студенти и специалисти.
Меморандумът предвижда: информиране и участие на студенти в стажове, обучения и публични инициативи; разработване и изпълнение на съвместни проекти; участие на експерти от ТинкСайбър в лекции, семинари и академични събития в университета; включване на преподаватели от Русенския университет в обучения, експертизи и консултации, организирани от ТинкСайбър; съдействие за обучения в бакалавърски, магистърски и докторски програми; откриване на магистърска програма с насоченост в областта на киберсигурността.
Предвижда се още сътрудничество при организиране на академии, конференции и други инициативи от взаимен интерес.
"ТинкСайбър Интернешънал" е една от водещите кибер академии в света и работи активно с държавни, частни и академични организации. Компанията развива дейност и в България чрез партньорства с университети и участие в изграждането на образователни програми по киберсигурност.
