В заседателната зала на Русенския университет беше подписано споразумение между Русенския университет и "ТинкСайбър Интернешънал" ООД (ThinkCyber International), която е една от водещите кибер академии в света, произхождаща от отбранителния сектор на Израел, и е дългогодишен партньор на повече от 15 държави, сред които САЩ, Великобритания, Испания и други.Подписите си положиха ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова и гл. ас. д-р Иван Благоев, представляващ "ТинкСайбър България".На подписването присъстваха акад. Христо Белоев – почетен ректор и председател на Общото събрание на Русенския университет, зам.-ректорът проф. д-р Теодор Илиев и гл. ас. д-р Юри Ценков, инструктор в "ТинкСайбър България".Споразумението е със срок от три години и цели развитие на устойчиво партньорство в областта на киберсигурността, обучението и практическата подготовка на студенти и специалисти.Меморандумът предвижда: информиране и участие на студенти в стажове, обучения и публични инициативи; разработване и изпълнение на съвместни проекти; участие на експерти от ТинкСайбър в лекции, семинари и академични събития в университета; включване на преподаватели от Русенския университет в обучения, експертизи и консултации, организирани от ТинкСайбър; съдействие за обучения в бакалавърски, магистърски и докторски програми; откриване на магистърска програма с насоченост в областта на киберсигурността.Предвижда се още сътрудничество при организиране на академии, конференции и други инициативи от взаимен интерес."ТинкСайбър Интернешънал" е една от водещите кибер академии в света и работи активно с държавни, частни и академични организации. Компанията развива дейност и в България чрез партньорства с университети и участие в изграждането на образователни програми по киберсигурност.