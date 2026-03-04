Русенският университет подписа споразумение за сътрудничество с Техническия университет в Регенсбург
Споразумението бе подписано от зам.-ректора на Русенския университет доц. д-р Галина Иванова Иванова и ректора на OTH Regensburg проф. д-р Ралф Шнайдер. Двете институции размениха и предварително подписано по електронен път споразумение за разширяване на досегашното си сътрудничество по програма "Еразъм“. В рамките на събитието бяха представени и презентации за двата университета. Събитието бе част от инициативите в сферите на науката, културата, политиката и икономиката, с които българското дипломатическо представителство в Мюнхен ще отбележи националния празник на България - Трети март.
В началото на събитието българският генерален консул в Мюнхен Стефан Йонков приветства присъстващите и подчерта, че зад подписаните споразумения стоят реални партньорства и дългосрочни взаимоотношения. По думите му България и Бавария поддържат специална близост – баварски компании инвестират в България, създават работни места и пренасят технологии, а хиляди български студенти учат и работят в региона, като допринасят за развитието на германското общество.
От името на ректорското ръководство на Русенския университет доц. Иванова връчи на генералния консул благодарствена грамота и плакет като израз на признателност за активната подкрепа за развитието на международните партньорства на университета.
Сред гостите на церемонията бяха: доц. д-р Александър Иванов - директор на научноизследователския сектор при Русенския университет, Златомира Стефанова - заместник-кмет по "Международни програми и проекти, инвестиции и собственост“ в Община Русе, Василена Димова - старши експерт по "Икономика, инвестиции, международно сътрудничество и проекти“ в Община Русе, доц. д-р Светла Богданова Бонева - декан на Факултета "Международна икономика и политика“ в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), д-р Уве Мумерт - професор по икономика и зам.-ректор "Международни отношения и диверсификация“ към Техническия университет "Георг Симон Ом“ в германския град Нюрнберг (TH Nürnberg Georg Simon Ohm), както и Николас Джукич - ръководител на Баварския университетски център за Централна, Източна и Югоизточна Европа (BAYHOST).
В събитието се присъединиха и Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний, ставрофорен иконом Недялко Калинов - енорийски свещеник към Българската православна църковна община (БПЦО) "Свети Климент Охридски“ в Мюнхен, отец Юлиан Ангелов от Българската православна църковна община (БПЦО) "Св. цар Борис Покръстител" в Берлин.
