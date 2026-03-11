Днес, 11.03.2026 г., в зала 2.101 на Русенския университет официално бяха посрещнати чуждестранните студенти по програма Еразъм+, които ще се обучават през летния семестър на академичната 2025/2026 година.Общо 74 студенти от 30 университета в 14 държави ще бъдат част от академичната общност на университета. Те са от Алжир, Азербайджан, Германия, Грузия, Египет, Испания, Йордания, Мароко, Молдова, Румъния, Тайланд, Тунис, Турция и Франция.Чуждестранните студенти бяха посрещнати по българска традиция - с народна музика и питка с шарена сол. Български студенти, облечени в традиционни носии, приветстваха своите нови колеги, а всеки от гостите получи китка здравец като символ на здраве и благополучие.Срещата откри ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова, която приветства всички с "Добре дошли!“"От името на академичното ръководство ви пожелавам незабравими преживявания в България и в Русе.“, каза тя в приветствието си.На събитието присъства и акад. Христо Белоев - почетен ректор и председател на Общото събрание на Русенския университет. Сред гостите бяха също зам.-ректорът проф. д-р Теодор Илиев и Еразъм координаторите.Заместник–ректорът по международно сътрудничество доц. д-р Галина Иванова представи академичното ръководство, запозна студентите със структурата на университета, с организацията на учебния процес и им даде информация за тяхното обучение.В рамките на събитието чуждестранните студенти представиха своите държави по атрактивен начин, а присъстващите се насладиха на едно истинско културно пътешествие.