Русенският университет посрещна 74 чуждестранни студенти по програмата "Еразъм+"
Общо 74 студенти от 30 университета в 14 държави ще бъдат част от академичната общност на университета. Те са от Алжир, Азербайджан, Германия, Грузия, Египет, Испания, Йордания, Мароко, Молдова, Румъния, Тайланд, Тунис, Турция и Франция.
Чуждестранните студенти бяха посрещнати по българска традиция - с народна музика и питка с шарена сол. Български студенти, облечени в традиционни носии, приветстваха своите нови колеги, а всеки от гостите получи китка здравец като символ на здраве и благополучие.
Срещата откри ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова, която приветства всички с "Добре дошли!“
"От името на академичното ръководство ви пожелавам незабравими преживявания в България и в Русе.“, каза тя в приветствието си.
На събитието присъства и акад. Христо Белоев - почетен ректор и председател на Общото събрание на Русенския университет. Сред гостите бяха също зам.-ректорът проф. д-р Теодор Илиев и Еразъм координаторите.
Заместник–ректорът по международно сътрудничество доц. д-р Галина Иванова представи академичното ръководство, запозна студентите със структурата на университета, с организацията на учебния процес и им даде информация за тяхното обучение.
В рамките на събитието чуждестранните студенти представиха своите държави по атрактивен начин, а присъстващите се насладиха на едно истинско културно пътешествие.
