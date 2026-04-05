Вчера, 03.04.2026 г., ректорското ръководство на Русенския университет посрещна делегация от Китай, съставена от изявени представители на академичните и творческите среди в областта на модата, изкуството и културните индустрии.
Гостите бяха посрещнати в заседателната зала от ректора на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова, академик Христо Белоев – почетен ректор и председател на Общото събрание на Русенския университет, зам.-ректор проф. д-р Теодор Илиев и ръководител на катедра "Дизайн“ доц. д-р Йордан Дойчинов.
Сред гостите бяха: доц. Дзян Сяоси - ръководител катедра "Изпълнение и комуникация“ и научен ръководител във Факултет за мода и изкуство към Хубейски университет за изящни изкуства; г-н Фън Дзинлей - моден режисьор, куратор и гост-професор в Китайския Девически университет; г-н Сю Жуомяо - креативен продуцент и арт директор, както и г-жа Джоу Дзин - утвърден моден дизайнер и изследовател на китайското културно наследство, председател на Асоциацията за моден дизайн в провинция Шандун, гост-професор в редица престижни университети в Китай.
По време на срещата бяха обсъдени възможности за разширяване на сътрудничеството между Русенския университет и водещи китайски образователни и културни институции. Акцент беше поставен върху развитието на съвместни проекти в областта на модното изкуство и образованието, както и върху прилагането на новите технологии в модната индустрия.
Ректорът на Русенския университет доц. д-р Десислава Атанасова представи модерната база, съвременните ресурси за обучение и изследвания, дълголетните образователни традиции и авторитетната лидерска позиция на университета в международното сътрудничество. Тя подчерта широката мрежа от партньорства в областта на образованието и изследванията с престижни университети от целия свят и работата по проекти. Доц. Атанасова изрази благодарност за предложението за създаване на нови партньорства с китайски университети, като подчерта, че Русенският университет вече поддържа активни връзки с редица висши училища в Китай, приема студенти по програма "Еразъм+“ и осъществява обмен на преподаватели.
"Винаги сме отворени за разширяване на сътрудничеството и реализиране на нови съвместни инициативи“, заяви ректорът на Русенския университет.
От своя страна г-жа Джоу Дзин предложи развитие на обмен в областта на образованието по традиционно китайско облекло, доц. Дзян Сяоси изрази интерес към задълбочаване на академичните контакти, а г-н Фън Дзинлей акцентира върху възможностите за обмен на маркетингови практики при организиране на културни събития.
В рамките на визитата гостите разгледаха университетската база. Те присъстваха и на откриването на състезанието "ЕйАй Гайда“, където останаха силно впечатлени от изпълненията на живо на традиционния български инструмент гайда.
