Русенският университет "Ангел Кънчев“ участва в учредителното събрание на Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) "East Gate“, което се проведе на 19 март 2026 г. в сградата на парламента в Букурещ, Румъния. Събитието събра над 300 участници – представители на дипломатически мисии, народни представители, окръжни и районни съвети, общини, университети, публични институции и бизнеса. От страна на Русенския университет участие във форума взе доц. д-р Наталия Венелинова, координатор "Изследователски проекти“.Сред официалните гости бяха Негово Превъзходителство Радко Влайков, посланик на Република България в Румъния, както и посланиците на Молдова и Украйна – Михай Мъцу и Игор Прокопчук, както и депутати и представите на местната власт от четирите държави. От българска страна в учредителното събрание се включиха институционални партньори от Русе, Силистра, Добрич и Варна.След края на учредителното събрание представителите на българската делегация посетиха Българското посолство в Букурещ по покана на Н.Пр. Радко Влайков, където обсъдиха стратегическото значение на Европейската група за териториално сътрудничество "East Gate“. Посланик Влайков подчерта значението на участието на Русенския университет в инициативата, особено в контекста на подкрепата за българската общност в Молдова чрез неговото поделение в Тараклия.Новосъздадената структура е първата по рода си в този формат на източната граница на Европейския съюз и има за цел да преодолее административните и правните бариери пред ефективното териториално сътрудничество между двете държави членки на ЕС и двете кандидат-членки, като създаде устойчив механизъм за подготовка, управление и изпълнение на значими съвместни проекти.Участието на Русенския университет като учредител подчертава активната му роля в развитието на международното сътрудничество, научните изследвания и иновациите в трансграничния регион. Основен фокус на "East Gate“ ще бъдат стратегически направления като регионална свързаност, устойчиво икономическо развитие, екологична защита и иновации в трансграничните територии по оста Дунав - Черно море.С участието си в учредителното събрание Русенският университет затвърждава позицията си като ключов академичен партньор в международни инициативи и двигател на регионалното развитие.