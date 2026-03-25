Русенският университет заема отново челно място в световна класация
Особено силно е представянето му в областта на инженерните науки. Университетът заема второ място в България в класацията по изследователски постижения в областта на Транспорта и Аграрното инженерство.
В класациите по Софтуерно инженерство и Компютърни технологии Русенският университет заема трето място в страната. В изследванията в областта на Човеко-машинния интерфейс както и в сферата на изкуството и дизайна е на престижната четвърта позиция,.
EduRank.org е независима класация, базирана на показатели за 14 131 университета от 183 държави по света.
Русенският университет "Ангел Кънчев“ продължава да затвърждава позициите си сред водещите университети в България и да развива своя научен и образователен потенциал в международен контекст.
Припомняме, че Русенският университет заема челни места и в други световни класации, свързани с иновации, изследвания и разкриване на нови модерни специалности.
