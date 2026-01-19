Русенско село ще отбележи Дядовден с ритуално хоро и народни обичаи
Празникът е свързан с наричания за здраве и плодородие и започва с избор на "дядо". Тази година титлата се очаква да бъде присъдена отново на 68-годишния Валентин Петров. Той ще стане "баш дядо" за трети пореден път. Дядо Валентин е кореняк от село Черешово и може да се похвали с двама внука и една внучка. Преди е работил в Русе, но откакто се е пенсионирал, се е завърнал отново да живее в родното си място.
Празникът ще започне този четвъртък около 11.30 часа от площада на селото, а в честването се очаква да се включат областният управител Драгомир Драганов, кметът на Сливо поле Валентин Атанасов, председателят на Общинския съвет Илиян Иванов, както и кметският наместник Сидер Златев.
Основен организатор на празника е Народно читалище "Христо Ботев 1926", като събитието се реализира и с пълното съдействие на Община Сливо поле и кметството в Черешово. По думите на Драганов това е уникален празник, който е част от нематериалното културно наследство на България.
"В този ден изразяваме своята благодарност и уважение към хората, които с примера си ни учат на честност, трудолюбие и доброта. Дядовден е повод да се спрем за миг, да се вслушаме в мъдростта на миналото и да я пренесем с грижа в бъдещето", коментира Драганов.
Празникът, който преминава под мотото "Каквото дядо знае, баба не го знае", започва с избор на "дядо". Според ритуала "дядото“ се довежда с каручка, теглена от магаре, до центъра на Черешово, където на селската чешма следва ритуално къпане. След изкъпването на мегдана се извива хоро, а "дядото" бива посрещнат с хляб и сол. Празникът продължава с почерпка, а за такива случаи черешовчани си имат скоропоговорка – "Сухо шише се суши на шосе". В края на празненството, който я изрече последователно три пъти без да сгреши, означава, че не е достатъчно почерпен и трябва да се върне обратно в ресторанта.
Празникът е измислен от Дамян Хаджийски и Милчо Стефанов през далечната 1957 година, докато се оплаквали в местната кръчма как жените се забавляват на Бабинден и ги пренебрегват. Идеята е била в тържествата да не се допуска участието на жени, но в крайна сметка в днешно време мъжете разрешили на жените да се включват.
