Русенско училище сключва споразумение за сътрудничество с румънски колеж
Става дума за най-старото русенско училище СУ "Христо Ботев“, наследник на Първа мъжка гимназия и Националния колеж "Йон Майореску“, който също е най-старото учебно заведение в съседно Гюргево. Основите на взаимодействието между двете гимназии бяха положени преди месец в Гюргево от изпълнителния директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева и представители на Областната администрация в крайдунавския град. Утре /4 декември/ от 11.00 часа в зала "Батенберг“ на Регионалния исторически музей ще се проведе тържествена церемония по подписване на споразумение за сътрудничество между двете учебни заведения. Съвместните планове включват реализиране на съвместни дейности в областта на образованието, културата, изкуството и спорта. Предвижда се съвместно отбелязване на празници и исторически събития, свързани с културата и историята на България и Румъния (напр. Ден на Европа, Ден на река Дунав, национални и патронни празници), както и организиране на съвместни събития за популяризиране на традициите и обичаите на двете страни. Сред идеите е и реализиране на краткосрочен обмен с цел запознаване с образователната система, езика и културното наследство на съседната страна. Предвижда се и иницииране на съвместни дейности и ателиета в областта на изкуствата, науките, екологията и дигиталните технологии, а също и провеждане на съвместни фестивали, концерти, театрални постановки, изложби и спортни състезания.
На утрешното събитие се предвижда да участват освен директорите на двете учебни заведения и Лили Ганчева, областният управител Драгомир Драганов, както и заместник-кметовете на Русе и Гюргево съответно Енчо Енчев и Йонел Мускалу.
Припомняме, че покойният съпруг на Лили Ганчева Румян Ганчев, освен че бе в Училищното настоятелство на гимназията, в съавторство със заместник-директора на Регионалния исторически музей Ренета Рошкева, написа историята на Мъжката гимназия "Жива традиция“.
