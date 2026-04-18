Всички 335 секционни избирателни комисии на територията на област Русе получиха необходимите бюлетини, машини и изборни книжа за предстоящия утре предсрочен парламентарен вот. Секциите вече са запечатани и се намират под охрана на органите на реда. Началото на утрешния изборен ден е обявено за 7.00 ч., а краят за 20.00 ч. По изключение там, където има чакащи да гласуват, изборният ден може да бъде удължен с още час, т.е. до 21.00 ч. На 19 април 4 агенции ще извършват екзитпол в Русенско. Това са "Алфа Рисърч“, "Тренд“, "Маркет Линкс“ и "Мяра“. Планираните пресконференции на РИК в изборния ден са за 11.30, 16.30 и 21.00 часа, като първите две ще се състоят в Кръгла зала на Община Русе, а последната в Зала "Арена Русе“.

Припомняме, че в 287 от 335-те образувани секции в областта ще може да се гласува машинно. Секциите по общини са разпределени както следва: в Борово 10, като в 8 от тях ще може да се гласува машинно. В Бяла секциите са общо 26, като две от тях са Многопрофилната болница за активно лечение "Юлия Вревска“ и в Държавната психиатрична болница. Има и една подвижна секция, а машинен вот ще може да се упражни в 15 секции. Във Ветово секциите са 23, от които 2 са подвижните. Там машинен вот ще има в общо 19 секции. В Две могили секциите са 15. Електронно ще може да се гласува в 11 от тях. В Иваново секциите са 18, като машинен вот ще има в 12 от тях. Очаквано в Русе секциите са най-много – 216. В 203 от секциите в община Русе ще може да се гласува машинно. В бройката от 216 секции влизат две подвижни и четири допълнителни в двете университетски болници "Канев“ и "Медика“, както и в ареста, а също и в Центъра за психично здраве. В Сливо поле секциите са 17, като в 14 гласоподавателите ще могат да упражнят машинно правото си на вот. На територията на община Ценово има разкрити 10 секции. В пет от секциите може да се гласува с машина. За секциите с възможност за електронно гласуване са осигурени по две ролки от специализираната хартия за бюлетини от машинно гласуване.

Колкото до хартиените бюлетини, техният брой за областта е 177 000, като по оценка на РИК те са напълно достатъчни и подсигуряват напълно вота във всички секции. Най-много бюлетини са осигурени за община Русе – 122 000, а най-малко за Ценово – 4000. За Борово бюлетините са 4500, за Бяла – 11 000, за Ветово – 12 000, за Две могили – 7000, за Иваново – 6500 и за Сливо поле – 10 000.

В секциите с над 300 души изборите ще се проведат както на хартия, така и чрез машини за електронно гласуване. Начинът за гласуване зависи от желанието на избирателя. Хартиени бюлетини ще се използват задължително в секциите с под 300 души, както и в секциите с подвижна избирателна урна. Техният брой е общо 48. По последни данни броят на избирателите в Русенско е 195 161.