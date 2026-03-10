С едноминутно мълчание и полагане на цветя днес пред паметника на жертвите на Холокоста в Русе бе отбелязана 83-ата годишнина от спасяването на българските евреи, съобщиха от областната администрация."В най-мрачните години на Втората световна война, когато влаковете на смъртта прекосяват Европа, а милиони невинни хора изчезват зад портите на лагерите, в България се случва нещо различно. Обикновени граждани, интелектуалци, духовници и политици казват "не“ на разделението и омразата. Тяхната смелост и тяхната сила да отстояват истината ги превръщат в жива стена срещу депортацията“, заяви Пенков и посочи, че историята на спасените български евреи не е само история за миналото, а преди всичко обещание, че когато съвестта говори, един народ може да стане по-силен от злото. Това не е просто страница от учебник, а доказателство, че злото спира там, където хората отказват да му се подчинят."Днес ние сме тук, пред Паметника на признателността в Русе. Макар и да сме само шепа хора и обстоятелствата около нас да ни карат да бъдем предпазливи, ние избрахме да не мълчим, а отново да дойдем тук и да благодарим. Защото паметта не търпи отлагане, а благодарността не се страхува“, каза заместник-председателят на Шалом в Русе Стела Дионисиева и разказа историята на своята баба Естер от Лом."Тя ми е разказвала за жълтата звезда, за обидите на улицата и за онзи вледеняващ звук на влаковите композиции на гарата в Лом. Тя видя лицата на тракийските евреи през малките прозорчета на конските вагони и чу техния последен, отчаян зов: "Агуа, агуа!“ (Вода!). 11 343 евреи от Беломорието, Вардарска Македония и Пирот са депортирани и намират смъртта си в концлагера Треблинка. Тогава тя разбра, че смъртта е близо. Но разбра и нещо друго, че в България смъртта няма последната дума“, каза Стела Дионисиева и посочи, че днес почитаме доблестта на онези 40 народни представители, водени от Димитър Пешев, и на духовните стълбове на Българската църква – митрополитите Стефан и Кирил."Те имаха смелостта да кажат "НЕ“. Ясно, силно и безкомпромисно. Но по-важното е, че зад тях застана цял един народ. Обикновени българи, съседи и приятели, които отказаха да пуснат своите съграждани на сигурна смърт. Това е българското чудо – единственият случай в окупирана Европа, в който гражданското общество победи нацистката машина“, допълни Стела Дионисиева."Живеем в напрегнати дни. Конфликтите в Близкия изток и официалните предупреждения за сигурност ни напомнят, че мирът е крехък. Но точно днес, в светлината на тези заплахи, нашето присъствие тук е най-силният ни акт на съпротива. Ако нашите предци са имали смелостта да спрат влаковете, ние трябва да имаме смелостта да спрем страха. Идваме тук, за да покажем, че жребият на омразата може да бъде преобърнат само чрез единство. Баба ми Естер избра да остане тук, за да гради нова България, защото вярваше в този народ. Ние също вярваме. Днес благодарим на България. Благодарим за живота, който ни беше подарен преди 83 години. И обещаваме, че ще пазим този пример за човечност като най-светлия фар в тъмни времена“, категорична бе заместник-председателят на "Шалом“ в крайдунавския град. На днешното събитие присъства и председателят на Регионалната организация на евреите в Русе "Шалом“ Панайот Тотев.От облстната администрация припомнят, че с Решение 105 на правителството от 19 февруари 2003 г. е избрана датата 10 март, заради така наречената "Кюстендилска акция“ от 1943 г. Тогава с помощта на политици и общественици от Кюстендил и на български митрополити е поставено пред управляващите искането да се противопоставят на готвеното депортиране на български евреи в нацистките концентрационни лагери. Не трябва да се подценява и изключителната роля на цар Борис III за спасяването на българските евреи. След 1943 г. всичките близо 50 000 български евреи са спасени, което е уникален случай във Втората световна война. В България еврейската общност в края на Втората световна война е по-многобройна отколкото преди началото на войната. За съжаление страната ни не е била в позиция да спре депортацията на над 11 000 евреи от Северна Гърция и части от Югославия, които са били под германска юрисдикция.През 2018-а, когато председател на дружеството бе Роза Ишах, екип от Областна администрация – Русе реализира редица събития, посветени на приноса на България в спасяването на евреите от Холокоста. В рамките на няколко месеца в различни населени места от региона се проведоха документални изложби и множество беседи за значението на хуманността и ролята на българската държава и народ за спасяването на евреите. От Областната управа в Русе бе реализирана и информационна кампания по случай изграждането на уникалния по рода си в цял свят мемориал "Стената на българските праведници“, който беше открит през юни 2021-а година в столичното 134-то училище с изучаване на иврит "Димчо Дебелянов“. Той е посветен на 20-те смели българи, записани със златни букви в книгата на хуманността на Световния център за възпоменание на Холокоста "Яд ВaШeм“. Идейният замисъл на проекта и неговото финансиране са на Роман Стоянов, основател на Българо-еврейски културен институт, потомък на българския "праведник на света“ Младен Иванов, който дава подслон на множество евреи в онези мрачни години и доказва, че човечността е жива.