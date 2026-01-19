Ръст на болни от грип в Русенско, в областта обаче не са достигнати още епидемичните нива на заболеваемост
По последни данни болните в областта са близо 190 на 10 хиляди жители, което се води предепидемична обстановка. Припомняме, че предходната седмица болните бяха 151 на 10 000, а през първата седмица на новата година стойностите варираха около 61 разболели се на 10 0000. Това означава, че за последната седмица няма тревожен скок и заради това на този етап не е необходимо да се обяви грипна епидемия, както и да се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки.
През последните три години в област Русе не се стигна до обявяване на грипна епидемия. За момента най-засегнати са децата между 5 и 14 години, но ръст на заболеваемост има във всички възрастови групи. Ръководството на Областната администрация е в постоянен контакт с РЗИ, които от своя страна са във връзка с общопрактикуващите лекари и с лечебните заведения. Пикът на грипа и другите остри респираторни заболявания се очаква да бъде в края на този месец или началото на февруари. Здравните власти препоръчват постоянно проветряване на затворените помещения, влажно почистване и дезинфекция на повърхностите, спазване на висока лична хигиена, както и прилагане на респираторен етикет – при кашляне и кихане да се закрива устата с ръка и кърпа или да се носи маска. Тези мерки предпазват също от Ковид-19 и други инфекции, предавани по въздушно-капков път. Лечебните заведения в региона са в готовност да посрещнат евентуална грипна вълна.
