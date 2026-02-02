С 11% по-малко са пожарите в Русенско от началото на годината в сравнение със същия период за 2025 година. Това стана ясно от проведена по-рано днес среща по инициатива на областния управител Драгомир Драганов и заместника му Георги Георгиев. Инициативата идва на фона на редица инциденти, които се случиха през последните седмици в цялата страна и доведоха до няколко смъртни случая, включително и на деца. "Един пожар може за минути да унищожи даден дом. Загубите не са само материални – понякога са необратими и засягат човешки животи“, посочи Драганов и отбеляза, че в този случай от първостепенно значение е добрата информираност.През първия месец на тази година са се случили 62 пожара, съобщи началникът на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението в крайдунавския град комисар Светослав Войчев. Това е с 8 по-малко спрямо януари 2025 г. 25 от пожарите са били с материални загуби, а останалите 37 без. Добрата новина е, че няма пострадали или загинали. По думите на комисар Войчев пожарите този януари в жилищни сгради са били 31, като 18 от тях са със загуби. Водещите причини за пожари с материални щети са късо съединение /9 пожара/ и неправилно ползване на отоплителни уреди /4 пожара/. Два пожара са възникнали вследствие на запалени сажди в коминно тяло, а други два от бездомници в изоставени постройки. Един пожар е бил вследствие на небрежност при пушене, а друг от дефектирал маркуч на газова бутилка към котлон. Другите пожари в жилищни сгради са без загуби, като те са причинени от запалени сажди в коминни тела. Комисар Войчев обясни, че е имало и 22 запалени контейнера за отпадъци, заради изхвърлена в тях незагасена жар от печки на твърдо гориво. От тях един е пожар със загуби /унищожен е пластмасов контейнер/ и един е станал в сметоизвозващ камион."Първото и най-важно нещо е човек да се опита да избяга от опасността. Ако пожарът е в нашия апартамент, трябва незабавно да го напуснем, като задължително затворим вратите след себе си. Това ограничава притока на кислород, намалява горенето и предпазва общите части от задимяване, за да могат и останалите живущи да се евакуират“, обясни комисар Войчев. Тойобясни, че е много важно отоплителните уреди да бъдат поне на 1 метър от запалими предмети и върху тях да не се сушат дрехи. Уредите трябва да се почистват от прах и наслоявания и задължително да са изправни. Директорът на пожарната в Русе призова електроуредите, когато се използват, да не се оставят без надзор и да бъдат изключвани преди излизане или лягане. Много е важно да не се претоварва електрическата мрежа и уредите да се включват директно в контакта, като не се използват удължители. От пожарната в Русе съветват по възможност да се инсталира датчик за ранно известяване за пожар, да се почистват своевременно комините и да се проверяват за повреди и пукнатини, както и да не се разпалват печки на твърдо гориво с бензин, нафта или други леснозапалими течности. Много е важно отоплителният уред да е поставен върху негорима подложка с размери по-големи от тези на самия уред. Пожарната съветват още да не се прекарват кабели под килими или постелки, както и да не се затискат с мебели, врати и прозорци. В случай на възпламеняване на електроуред, той не трябва да се гаси по никакъв начин с вода. До края на седмицата Областната администрация съвместно с Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ ще започнат съвместна кампания за превенция на битовите пожари. От пожарната призовават домоуправителите да проверят проходимостта на площадките в блоковете, така че да се осигури необходимият достъп в случай на пожари.В срещата участваха и двама водещи експерти в сферата на пожарната безопасност – бившият директор на пожарната комисар Димитър Павлов и полковник инж. Харалан Хараланов, който даде идея за осигуряване на пожарогасител във всеки блок и евентуално домакинство.От пътна полиция посочиха, че през януари тази година в област Русе са издадени над 5000 фиша, като над 3500 са за превишена скорост. Над 400 са актовете за установяване на административно нарушение.Основната препоръка на полицията е шофьорите да се съобразяват с пътната обстановка, да не предприемат рискови маневри и никога да не сядат употребили алкохол или други забранени от закона субстанции зад волана. Обмисля се и полагането на допълнителна маркировка в участъка, в който се случиха няколко тежки катастрофи на пътя Русе – Червена вода. Идеята е маркировката да насочи вниманието на водачите, че участъкът е опасен.