Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
С автопоход русенци ще отбележат 140 години от Сръбско-бългаскрата война 
Автор: Екип Ruse24.bg 10:55Коментари (0)84
© Областна администрация - Русе
140-ата годишнина от Сръбско-българската война ще бъде отбелязана с автопоход, организиран от Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва /РСОСЗР/ в Русе, съобщи областният управител Драгомир Драганов, който по-рано днес се срещна с председателя на Управителния съвет на организацията о.р. полковник Веселин Додев.

"Патриотичните инициативи са в основата за съхраняването на националната ни идентичност и духовните ценности на народа ни. Те насърчават чувството за принадлежност, обединяват хората около общи идеали и поддържат уважението към историята, културата и традициите. Чрез такива инициативи се изгражда истинското гражданско самосъзнание и отговорност към бъдещето на родината, като се възпитават любов, уважение и гордост в името на отечеството“, посочи Драганов. В срещата участваха още заместник-председателят по военно патриотичната дейност о.з. полковник Иван Чехларов, както и председателят на клуб "Родолюбие“ към РСОСЗР о.з. майор Евгени Алексиев. По време на разговорите Драганов връчи националния трикольор на РСОСЗР с пожелание да го развеят на всяка от точките, които ще посетят.

Началото на инициативата ще бъде дадено утре /14 октомври/ в 06.30 часа сутринта пред Мемориала на загиналите във войните за национално обединение русенци. От там участниците в автопохода ще продължат към Видин, като е предвидено в рамките на 3 дни да изминат повече от 1200 км. Очакванията са над 100 души от цялата страна да посетят местата, носещи спомена и славата за участието на русенските военни и доброволци в извоюването на забележителната победа през есента на 1885 година. Сред тези места и събития, показали духът, волята и жертвоготовността на нашите предци, са сраженията при град Трън и Врабча от дружините на Пети пеши Дунавски полк, при които намират смъртта си двама офицери и 24 войници.

В програмата се предвижда още посещение на Белоградчик, Гургулят и Сливница. Събитието се провежда под егидата на областния управител Драгомир Драганов.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Кметът на Русе: Живущите край реката в Николово могат да се завърнат по домовете си, но с готовност за евакуация
Кметът на Русе: Живущите край реката в Николово могат да се завърнат по домовете си, но с готовност за евакуация
13:30 / 11.10.2025
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
12:14 / 11.10.2025
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
15:08 / 11.10.2025
Предупреждение от първа степен за опасно време в Русе днес. поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
Предупреждение от първа степен за опасно време в Русе днес. поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
08:38 / 11.10.2025
"Тисафон с украински шпионски софтуер": Орбан публикува AI видео със Зеленски и опозицията в Унгария
"Тисафон с украински шпионски софтуер": Орбан публикува AI видео със Зеленски и опозицията в Унгария
15:07 / 11.10.2025
Димитър Радев, БНБ: Бюджетът за 2026 г. е по-важен от бюджетите през всяка от последните 5 години
Димитър Радев, БНБ: Бюджетът за 2026 г. е по-важен от бюджетите през всяка от последните 5 години
20:35 / 11.10.2025
Актуални теми
Конфликт Израел-Газа
Животните на Фокус
Бюджет 2026
Световни квалификации - Мондиал 2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: