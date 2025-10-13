С автопоход русенци ще отбележат 140 години от Сръбско-бългаскрата война 

© Областна администрация - Русе 140-ата годишнина от Сръбско-българската война ще бъде отбелязана с автопоход, организиран от Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва /РСОСЗР/ в Русе, съобщи областният управител Драгомир Драганов, който по-рано днес се срещна с председателя на Управителния съвет на организацията о.р. полковник Веселин Додев.



"Патриотичните инициативи са в основата за съхраняването на националната ни идентичност и духовните ценности на народа ни. Те насърчават чувството за принадлежност, обединяват хората около общи идеали и поддържат уважението към историята, културата и традициите. Чрез такива инициативи се изгражда истинското гражданско самосъзнание и отговорност към бъдещето на родината, като се възпитават любов, уважение и гордост в името на отечеството“, посочи Драганов. В срещата участваха още заместник-председателят по военно патриотичната дейност о.з. полковник Иван Чехларов, както и председателят на клуб "Родолюбие“ към РСОСЗР о.з. майор Евгени Алексиев. По време на разговорите Драганов връчи националния трикольор на РСОСЗР с пожелание да го развеят на всяка от точките, които ще посетят.



Началото на инициативата ще бъде дадено утре /14 октомври/ в 06.30 часа сутринта пред Мемориала на загиналите във войните за национално обединение русенци. От там участниците в автопохода ще продължат към Видин, като е предвидено в рамките на 3 дни да изминат повече от 1200 км. Очакванията са над 100 души от цялата страна да посетят местата, носещи спомена и славата за участието на русенските военни и доброволци в извоюването на забележителната победа през есента на 1885 година. Сред тези места и събития, показали духът, волята и жертвоготовността на нашите предци, са сраженията при град Трън и Врабча от дружините на Пети пеши Дунавски полк, при които намират смъртта си двама офицери и 24 войници.



В програмата се предвижда още посещение на Белоградчик, Гургулят и Сливница. Събитието се провежда под егидата на областния управител Драгомир Драганов.