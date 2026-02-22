С повече от метър се е повишило нивото на река Русенски Лом за денонощие край русенското село Красен, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Той поясни, че през вчерашния ден нивото на реката е било на около 2 метра от критичната кота, докато днес тя е на около 1 метър от точката за приливане. Това се дължи както на повишените скатови води, така и на интензивното снеготопене, а също и на контролираното изпускане на язовир "Ломци“ в област Търговище.Подобна е ситуацията около село Нисово, откъдето преминава река Мали Лом. Там реката е на около 10 см. от точката за преливане. Заради създалата се ситуация кметовете по места са въвели постоянно дежурство и следене на водоемите. Областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев получават информация постоянно и при евентуално усложняване на обстановката могат да се предприемат допълнителни мерки в най-кратки срокове. На този етап няма опасност за населението, както и за наводняване на жилищни постройки, категоричен е Драганов. На места има разливи в земеделски земи.Колкото до нивото на река Черни Лом край селата Пепелина, Острица и Широково, то остава високо. Там опасността е единствено от наводнение на ливади. Река Черни Лом обаче е приляла при селата Табачка, Червен и Кошов, но са засегнати само ливади и в частност обработваеми земи. Драганов коментира, че няма компрометирани диги в региона и навсякъде реката е в коритото, но на места има разливи.Той обясни още, че отвеждащите помпени станции са в готовност да поемат водата от снеготопенето. В ход е и контролирано изпускане на водата от рибарниците в село Костанденец, област Разград. През вчерашния ден там се наблюдаваше преливане през дигата, която обаче не бе компрометирана. Населеното място най-близо до обекта е Сваленик, като за него също няма опасност.