Петият ден от Международния театрален фестивал " Есенни театрални срещи в Русе" допринесе истински вдъхновяваща среща с поета, писател и драматург Иван Ланджев, представен от фантастичната Яна Борисова. Това стана ясно от публикация в официалната Facebook страница на събитието.Разговорът с тях бе изпълнен с размисъл и любов към словото – една от онези срещи, които напомнят защо изкуството е толкова необходимо.След литературната част публиката се потопи в силно емоционалния северномакедонски спектакъл "Всички најубави нешта“, който развълнува залата с искреност, болка и надежда.Днес фестивалът продължава. От 10:00 до 15:00 ч. ще се проведе Ателие по творческо писане с Яна Борисова. А от 19:00 ч. на Голяма сцена зрителите ще могат да се насладят на спектакъла "Наполитано“ с участието на Юлиан Вергов и Петър Антонов