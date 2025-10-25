ЗАРЕЖДАНЕ...
С интересен спектакъл продължава днес Международният фестивал "Есенни театрални срещи в Русе"
Разговорът с тях бе изпълнен с размисъл и любов към словото – една от онези срещи, които напомнят защо изкуството е толкова необходимо.
След литературната част публиката се потопи в силно емоционалния северномакедонски спектакъл "Всички најубави нешта“, който развълнува залата с искреност, болка и надежда.
Днес фестивалът продължава. От 10:00 до 15:00 ч. ще се проведе Ателие по творческо писане с Яна Борисова. А от 19:00 ч. на Голяма сцена зрителите ще могат да се насладят на спектакъла "Наполитано“ с участието на Юлиан Вергов и Петър Антонов
