Русе отново е домакин на националното изложение "С любов към българското“.

То стартира днес и ще продължи до 9 май. Между 9:00 и 19:00 жителите и гостите на Русе ще може да разгледат богатия асортимент от български стоки, включително мъжка, дамска и детска мода, трикотаж, кожени изделия и домашен текстил на мобилните павилиони, разположени на ул. "Александровска“ 112 (посока Парка на младежта), пише Русе Медиа.

Специален акцент е поставен върху сектора "Занаяти“, където майстори представят авторски бижута, био козметика, дървени сувенири, пчелни продукти и натурални есенции.