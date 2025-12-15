С много цветове и емоции отвори врати новата АРТ ГАЛЕРИЯ 7 в Русе
"Това е началото на нещо ново и значимо за Русе – културно пространство, в което изкуството заживява по нов начин. Място за творчество, идеи, срещи и вдъхновение.
Може да разгледате текущата колективна изложба с творби на художниците Ема Йорданова, Мира Рахнева, Алекс Панова, Невена Ненова, Александър Узунов и Румен Николов до края на месец януари 2026 г.", споделят от екипа на галерията във Facebook.
Новооткритата галерия се намира на ъгъла на ул. "Раковски" и ул. "Константин Величков".
Още от категорията
/
Нови влакови връзки за Русе: Подобрено обслужване и директни сутрешни линии за София и Пловдив
13.12
Над 6000 деца у нас очакват коледната магия: Русе се включва в националната кампания за подаряване на книги
12.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
От четвъртък: Възстановяват движението по Дунав мост и в двете по...
18:06 / 14.12.2025
ИПИ: Заплатите и пенсиите нарастват бързо в Русе и региона
16:04 / 14.12.2025
Млади таланти получиха награди във второто издание на конкурса "К...
10:39 / 14.12.2025
Ниски температури и мъгла в Русе
08:41 / 14.12.2025
Нови влакови връзки за Русе: Подобрено обслужване и директни сутр...
18:12 / 13.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.