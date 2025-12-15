Вълшебство, цветове и много емоции - така премина откриването на АРТ ГАЛЕРИЯ 7. Гости, приятели, творци и ценители на изкуството изпълниха пространството с усмивки, топлина и позитивна енергия."Това е началото на нещо ново и значимо за Русе – културно пространство, в което изкуството заживява по нов начин. Място за творчество, идеи, срещи и вдъхновение.Може да разгледате текущата колективна изложба с творби на художниците Ема Йорданова, Мира Рахнева, Алекс Панова, Невена Ненова, Александър Узунов и Румен Николов до края на месец януари 2026 г.", споделят от екипа на галерията във Facebook.Новооткритата галерия се намира на ъгъла на ул. "Раковски" и ул. "Константин Величков".