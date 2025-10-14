ЗАРЕЖДАНЕ...
С много веселба социалният център "Св. Петка" в Русе отбеляза 12 години от своето създаване
Началникът на отдел "Социални дейности“ Павлета Йорданова връчи поздравителен адрес на управителя на социалната услуга Милица Иванова, от името на кмета Пенчо Милков. В него той изрази своята признателност за благородната мисия, която изпълнява екипът на социалната услуга и която е изключително ценна за обществото ни – тя показва, че най-важната инвестиция е тази в човека.
В поздравителния адрес още се казва, че ежедневната работа на служителите не е лека, но именно тя оставя трайна следа и вдъхновява всички нас да бъдем по-съпричастни и по-добри.
Празникът премина с много музика, танци и добро настроение. Гостите имаха възможност да опитат домашни вкусотии, да разгледат изложени снимки и истории от 12-те години от откриването на услугата, както и да опитат вкусна торта. Две интерактивни станции бяха разположени, за да могат присъстващите да оставят своите впечатления и послания, съобщи Община Русе.
