Община Русе организира на 3 ноември /понеделник/ от 18:30 ч. в Камерна зала "Слави Шкаров“ на Доходното здание музикално-поетичния спектакъл и премиера на автобиографичната книга на Михаил Белчев "Ти ме повика, живот". В изпълнение на известния бард и неговата съпруга, актрисата и певица Кристина Белчева, ще прозвучат и някои от най-емблематичните песни "Не остарявай, любов“, "Булевардът“, "В полумрака на спомена“ и др.Между кориците на книгата е скътана историята на живота на Михаил Белчев. Поет, певец, композитор, режисьор, сценарист – животът е повикал Михаил Белчев, за да може неговото творчество да се превърне в ярката звезда на културния ни хоризонт вече няколко десетилетия. В книгата читателите могат да проследят поетичните и житейски пътешествия на музиканта, неговите творческите търсения, човешките съдби, до които се е докоснал по пътя си."Всеки човек винаги има от кого да поиска прошка и на кого да благодари. Аз благодаря на всички, които ме обичаха и обичат в този живот. На всички, които ценят това, което съм изпял и написал. На всички, които аплодират песните ми, присъствието ми на сцената и в живота. На всички, които четат и съпреживяват мъжките ми видения - на всички, които ще съпреживеят моя живот тук, в тази книга. И благодаря на майка и татко, че ме възпитаха в обич и родолюбие, на Криси и Косьо за любовта и на Бог за всичко, с което ме е дарил", споделя авторът."Ти ме повика, живот“ е първата официална автобиография на Михаил Белчев, написана в съавторство с Албена Атанасова. По време на събитието всеки закупен екземпляр от книгата ще може да бъде подписан лично от автора.