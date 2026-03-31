С над 50 см. се покачи нивото на река Черни Лом в Русенско, съобщи областният управител Орлин Пенков. Той и заместникът му Бранимир Стефанов следят ситуацията непрекъснато, като посочиха, че на този етап няма опасност за населението. В момента нивото на реката е около 3.2 метра и прелива край село Пепелина. Залети са само ливади и земеделски площи, като разливът е на сравнително малка територия.Рязкото повишаване на реките в региона е основно в резултат на изпускане на язовири в съседни области, обясни Стефанов. Преливане на река Лом се наблюдава и при село Червен, като там също няма опасност от наводняване на жилищни постройки. Очаква се покачване на водите и край селата Кошов и Божичен. Ръководството на Областната администрация е в постоянен контакт с местната власт и следи ситуацията непрекъснато, като при необходимост ще бъдат предприети незабавни допълнителни мерки.Поради изпускането на язовир "Ал. Стамболийски“ оттокът на река Янтра може да достигне стойности около 600 куб. м. В момента край Експо Център "Уста Колю Фичето“ край Бяла река Янтра прелива, но на място се изграждат допълнителни защитни диги с чували от пясък. Очаква се повишаване нивото на реката и на територията на община Ценово. Стефанов коментира, че денонощно се следят нивата на водоемите в Русенско, като и към момента от страна на местната власт продължават обходите на критичните места. Понастоящем се изпускат и язовирите "Пресиян“, "Росина“, "Лиляк“ и този в село Еленово в област Търговище.Пенков и Стефанов са категорични, че е създадена необходимата организация за координирани действия между отговорните институции. Предвижда се контролираното изпускане на язовир "Росина“ да продължи до 10 април в размер на 800 л/сек. Същевременно се изпуска и язовир "Негованка“ в област Велико Търново. Изпускат се контролирано и водни маси от язовир "Николово“ в Русенско. "Ситуацията се следи постоянно. При необходимост ще бъдат предприети допълнителни действия за ограничаване на евентуални щети“, заяви областният управител. Пенков е отбеляза още, че на този етап няма опасност