С тържествен концерт едно от най-старите учебни заведения в Русе отбеляза своя патронен празник
© Община Русе
В своето приветствие към директора Веселка Николаева, педагогическия екип, учениците и родителите заместник-кметът подчерта значението на образователната мисия на училището: "Сто петдесет и пет години история означават посвещение, професионализъм и любов към детето и образованието. Това са традиции, предавани от учител на ученик и от поколение на поколение. В дни, когато светът се променя с невиждана скорост, вие успявате да съчетавате богатото наследство на миналото с модерни практики и технологии. Извеждате качественото образование и моралните ценности на преден план и показвате, че училището е не просто институция, а място за изграждане и на характери и съдби.“
Енчо Енчев връчи на директора на учебното заведение почетен плакет на Община Русе и допълни, че от името на кмета Пенчо Милков изказва искрена признателност към бившия директор на учебното заведение Росица Рангелова, както и към родителите – за доверието и съдействието.
Събитието беше уважено и от началника на РУО д-р Росица Георгиева, която отбеляза, че учебното заведение свети като диамант в короната на русенското образование. "155-годишната история на ОУ "Любен Каравелов“ е пример за последователно градени успехи, развитие и отдаденост. Тук поколения учители и ученици са доказали, че знанието се умножава, когато се предава с грижа и сърдечност. Всички вие имате ярък пример, върху който да стъпите и с който да продължите напред“, посочи д-р Георгиева.
Сърцевината на празника бяха децата – настоящите каравеловци, които представиха богата художествена програма. На сцената прозвучаха "На инат“ в изпълнение на Ема Велчева, "Детството си отива“ на Ани Велчева и "Песен за една българка“ на Радост Христова. Младите таланти показаха и танцовите си умения – Йоана Кръстева представи самостоятелен танц, а фолклорната група "Слънца“ изпълни "Дайчово хоро“ и по-късно "Стамена“. В програмата се включиха и Екатерина Пенева с "Show must go on“, Валерия Николова с "Дано, дано“ и Дария Стефанова с песента "Родина“.
Учениците представиха и три тематични рецитала, подготвени специално за празника: "На моето училище“ от Магдалена Радославова, "Училище мое“ в изпълнение на Николая Владова и "Рожденият ден на моето училище“, представено от Бориса Господинова.
Празникът завърши с "Дунавско хоро“ и общо изпълнение на "Моя страна, моя България“ от всички участници, съобщи общината в крайдунавския град.
Основно училище "Любен Каравелов" е едно от най-старите учебни заведения в град Русе. Възниква като самостоятелно класно девическо училище с три отделения през 1870 година, когато Общината взема решение за построяване на сграда на Девическото училище в двора на старото училище, бивша Епископия. Необходимите средства за строежа и обзавеждането са набирани предимно от частни дарения и от представления на Певческото дружество. Най – големи суми даряват русенците Васил Радев, Йосиф Дайнелов, братя х. Петкович. Сред дарителите се срещат имената на чужди консули и на известния книжар Хр. Г. Данов.
