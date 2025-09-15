Новини
С тържествени церемонии бе даден старт на учебната година в училищата и детските градини в Русе
Автор: Екип Ruse24.bg 14:07Коментари (0)144
©
Учебната 2024/2025 година стартира в Русе с тържествени церемонии във всички училища и детски градини. Общият брой на децата в детските заведения е 3823, а 1134 първокласници за първи път прекрачват училищния праг. Общо учениците в общината са 15 147, разпределени в общински, държавни и частни учебни заведения.

Кметът Пенчо Милков уважи празника в ОУ "Никола Обретенов“. "Учебното заведение е пример за развитие и устойчивост, а с името на своя патрон носи силата на една забележителна русенска личност. Скъпи първокласници, пред вас стои път, изпълнен със знания и приятелства, които ще ви изградят като общност и бъдещи достойни граждани. Уважаеми учители, вие сте сърцето на училището и с професионализъм и всеотдайност възпитавате децата не само в знания, но и в ценности, любов към България и към Русе. Скъпи родители, вашата подкрепа и доверие са гаранция, че заедно вървим към едно по-сигурно бъдеще за нашите деца и нашия град“, заяви кметът Пенчо Милков в приветствието си към педагогическия колектив, възпитаниците и техните родители.

Над 400 ученици прекрачиха училищния праг на ОУ "Никола Обретенов“, като 72 от тях са първокласници. Учебното заведение посрещна новата година с обновени класни стаи, освежена столова и нови удобства за децата. Училището, построено през 1988 г., ще се сдобие скоро и с нов физкултурен салон и топла връзка към сградата, изграждането на които е на финалната права. Проектът е на обща стойност 2,6 млн. лева, като съфинансирането на Община Русе е в размер на  1 116 730 лева, а останалата част е осигурена от държавата.

Заместник-кметовете на община Русе също се включиха в тържествата по случай първия учебен ден. Енчо Енчев посети ОУ "Васил Левски“ и НУИ "Проф. Веселин Стоянов“, Златомира Стефанова уважи празника на СУПНЕ "Фридрих Шилер“, Димитър Недев пожела успешна година за всички в АЕГ "Гео Милев“, Никола Лазаров сподели празника с учениците от ПГЕЕ "Апостол Арнаудов, а Борислав Рачев поздрави възпитаниците на СУ "Йордан Йовков“.

Старт на академичната учебна година бе даден и в Русенския университет "Ангел Кънчев“, където през 2024/2025 г. ще се обучават над 1600 нови студенти. В обръщението си към тях кметът Пенчо Милков подчерта значението на висшето образование за развитието на Русе и България: "Поставяйте си смели цели, реализирайте ги и намирайте своя начин да вършите добро. Вашият път тук не е само към знания и професия, а към изграждане на личности, които ще оставят следа. Ако студентите са духът на университета, то преподавателите са сърцето, което го крепи и дава сила за бъдещето.“

През летните месеци Община Русе осигури редица ремонтни дейности в образователните институции с цел подобряване на материално-техническата база. Бяха подменени амортизирани дограми, ремонтирани покриви, дворни пространства и санитарни помещения. През август бе открита и новата сграда на ДГ "Радост“, в която ще се обучават 125 деца.

