Пенчо Милков, който поздрави педагогическия колектив, възпитаниците и ръководството на училището, съобщи Община Русе.
"Фридрих Шилер е вдъхновяваща личност, символ на стремежа към истина, свобода и човешко усъвършенстване, която учи, че само чрез добродетел и знание човек може да бъде истински свободен. Вашето училище достойно носи неговото име и възпитава младите русенци в любов към знанието, към немския език и култура, към толерантността и европейските ценности“, обърна се към присъстващите кметът.
На директорката на учебното заведение Искра Иванова кметът връчи плакет на Община Русе, като отправи към нея и екипа ѝ своите пожелания да продължават да възпитават младите хора в любов към словото, към човека и към света. Пенчо Милков подчерта, че направеното през последните години се откроява както в града, така и в страната.
Искра Иванова изтъкна, че няма по-голяма гордост за един директор от успехите на неговите ученици. "Всеки ден аз виждам как моите колеги учители с много вдъхновение и любов вършат будителската си мисия в името на това нашите възпитаници да станат най-вече добри хора“, заяви директорката на Средното училище с преподаване на немски език.
Началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева също отправи приветствие по повод празника на русенското училище. "Изборът Фридрих Шилер да бъде патрон на вашата образователна институция е избор на просвещение и свобода, на културни ценности. А творчеството му е онази духовна основа, върху която изграждате европейското бъдеще на възпитаниците си“, каза тя.
По време на събитието бе отбелязана и 10-годишнината от учредяването на наградата "Фридрих Шилер“, която отличава ученици с изявени постижения в хуманитарните науки, немския език и изкуствата. През годините отличието се е превърнало в символ на стремеж към знание, вдъхновение и човечност – ценности, които са в основата на училищния дух.
За учебната 2025/2026 г. наградата бе връчена на главен учител Даниела Станева – преподавател в начален етап на обучение. Анета Димитрова от 11 "а“ клас, която по-рано тази година бе номинирана и за Награда "Русе – 21. век“, също получи отличието на името на Фридрих Шилер.
Програмата на концерта отрази подобаващо таланта и творческата енергия на възпитаниците на учебното заведение. Публиката се наслади на изпълнения на училищния хор, на инструментални интерпретации на класически и съвременни произведения, както и на театрални етюди, вдъхновени от творчеството на Фридрих Шилер.
Учениците рецитираха стихове на немски и български език, подчертавайки темата за любовта, свободата и силата на словото, а специално подготвени мултимедийни презентации проследиха историята и постиженията на училището през годините.
Кулминация на празника беше съвместното изпълнение на песен, посветена на духовното наследство на Шилер и на обединяващата роля на словото между културите и поколенията.
