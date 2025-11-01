С военен ритуал и панихида в Русе почетоха загиналите български воини
На церемонията, организирана от Община Русе, присъстваха областният управител Драгомир Драганов, заместникът му Георги Георгиев, кметът Пенчо Милков и председателят на Общинския съвет и почетен ректор на Русенския университет академик Христо Белоев.
"Днес си спомняме всички, които са ни напуснали, както и воините на България, които положиха живота си, за да я има родината. В този ден ние не тъгуваме безнадеждно, а с благодарност и вяра, защото знаем, че паметта е живот и докато помним, нашите предци и герои са с нас. Този ден е посветен на смелите – на онези, които не се уплашиха да умрат за свободата. Днес обаче ние сме длъжни да не се уплашим да живеем достойно за нея. Именно в дни като днешния си даваме сметка, че патриотизмът не е просто дума от пожълтелите страници на учебниците по история, а най-значимиятт фактор за съществуването ни като народ“, каза Драгомир Драганов.
Той посочи още, че сме длъжни да пазим България така, както предците ни са я бранили не само с оръжие, а с вяра, чест и достойнство. "Нека пазим езика, традициите и земята си и да не забравяме, че свободата не е подарък, а наследство, платено с кръв. Нека не забравяме да сме единни, защото разединението е забрава. Във време на екрани и безпаметие, родолюбието е съпротива срещу забравата. България не е минало – тя е нашата вечна отговорност. Затова да учим децата си, че "българин“ не е просто гражданство, а душевност – смес от чест, упоритост и доброта“, сподели още областният управител на Русе. По негови Българската армия е предната линия на нашата свобода, гарантът на независимостта, силата, която пази не само границите, но и достойнството на нацията.
"Нейната сила не е само във въоръжението, а в духа на офицерите, сержантите и войниците, в духа на съвременните миротворци, които с българския герб на рамото си служат за честта на родината и за мира по света“, категоричен бе Драгомир Драганов. "Дълбок поклон и вечна признателност пред офицерите, сержантите и войниците, загинали за България, както и пред всички паднали в редовете на Българската армия! Бог да ги прости! Да пребъде България“, заяви още Драганов.
"Нека помним и да сведем глави пред героите на България, отдали живота си за нашето Освобождение, отдали живота си в борбите за нашето обединение и пред героите загинали в мирно време. В същото време ние трябва да отдадем почит и уважение на нашите офицери, сержанти и войници, носещи гордо българския пагон сега. Защото обличайки униформа, всеки един мъж или жена се отрича от нормалното за всеки един от нас да мисли за себе си, да развива себе си, да спаси себе си. Облечени в униформа те дават клетва да защитават българския народ и българската държава“, каза от своя страна кметът Милков.
"Днес е Архангелова мъжка задушница. Най-важното, което ние, живите, можем да направим и трябва да го правим, е да помня нашите близки, защото животът не е само тук на земята и вярвайки в това ние ще придобием неимоверна сила и спокойствие да вършим чудотворни дела“, допълни още кметът Пенчо Милков. По случай Деня на народните будители той призова да пазим българщината. "Да пазим България и с пагона, и със силата на знанието, но най-голямата сила е тук, в сърцето, да пазим традициите на България и да живеем съобразно от тях“, сподели още кметът Милков.
Водещ бе актьорът от Драматичния театър Ивайло Спасимиров. Присъстващите чуха стихотворението "Един убит“ на Димчо Дебелянов, както и химна на Република България, а също и химна на армията – "Велик е нашият войник“. По традиция бяха изпълнени маршовете "Кол славен“ и "Покойници“, а дошлите да отдадат почит пред героите паднаха на колене, както повелява традицията. По време на церемонията, която се състоя пред Мемориал на загиналите във войните за национално обединение русенци, бе отслужена заупокойна молитва и панихида в памет на загиналите български воини от свещеници от Русенската света митрополия.
В началото на церемонията бе приет почетен караул от командира на гарнизона и началник на Военно формирование 32420 подполковник Павлин Илиев. Церемонията завърши с полагане на венци и цветя. И тази година в Русе венци бяха положени от името министъра на отбраната Атанас Запрянов и началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов. Почит пред паметта на загиналите бе отдадена и със запалване на свещи по време на панихидата и последващо едноминутно мълчание.
Сред официалните гости на събитието бяха още заместник-началникът на Военно окръжие I степен Русе подполковник Росен Михайлов, народният
представител Златан Златанов, редица общественици и резервисти. В събитието участваха и представители на Военно формирование 42520 – Щръклево, както и Духовият оркестър начело с Димчо Рубчев.
Припомняме, че ритуалът в памет на загиналите български воини се провежда от 1924 година. Традицията е прекъсната през 1946 г. и е възстановена през 1992 г. от Министерството на отбраната и Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите.
