Архитект Александър Дюлгеров е единственият допуснат до участие в конкурса кандидат за длъжността Главен архитект на Русе. Данните показват, че няма недопуснати кандидати. Следователно Дюлгеров е единственият явил се. Това показва справка наАрхитектът ще трябва да се да се яви на тест на 25 ноември в сградата на Община Русе.Администрацията, в която се провежда конкурсната процедура, изготвя тест с30 въпроса с три отговора, от които един верен. Предоставя се екземпляр от теста и формуляр за имената на участника, засича се точно време и започва решаването на теста в рамките на 45 минути.Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържалтеста и се допуска до интервю е 24 точки, които са 80 % от максимално възможните 30 точки.Кандидатът се допуска до интервю само ако успешно е издържал теста. Интервюто започва на определените дата, час и място. При провеждане на интервюто, конкурсната комисия задава предварително формулирани въпроси и въз основа на отговорите всеки член преценява качествата на кандидата.Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържалинтервюто, е 24,5 средно аритметични точки, които са 70 % от максималновъзможните 35 средно аритметични точки.