Само един кандидат се яви за главен архитект на Русе
Архитектът ще трябва да се да се яви на тест на 25 ноември в сградата на Община Русе.
Администрацията, в която се провежда конкурсната процедура, изготвя тест с
30 въпроса с три отговора, от които един верен. Предоставя се екземпляр от теста и формуляр за имената на участника, засича се точно време и започва решаването на теста в рамките на 45 минути.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал
теста и се допуска до интервю е 24 точки, които са 80 % от максимално възможните 30 точки.Кандидатът се допуска до интервю само ако успешно е издържал теста. Интервюто започва на определените дата, час и място. При провеждане на интервюто, конкурсната комисия задава предварително формулирани въпроси и въз основа на отговорите всеки член преценява качествата на кандидата.
Минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал
интервюто, е 24,5 средно аритметични точки, които са 70 % от максимално
възможните 35 средно аритметични точки.
