Само в Русе цените на жилищата падат

Цените на жилищата в страната са се увеличили с 3.8% през второто тримесечие на 2025 г. спрямо предходното тримесечие (първо тримесечие на 2025 година). Най-голямо увеличение е регистрирано в град Бургас (+6.2%), следван от градовете София (+4.9%), Пловдив (+3.4%) и Варна (+1.8%). Намаление е регистрирано в град Русе (-3.1%). Това показват данните на НСИ, цитирани от "Фокус".



През второто тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в страната са се увеличили с 15.5% в сравнение с второто тримесечие на 2024 година.



Подробни данни могат да бъдат намерени на сайта на НСИ в разделите:



Статистика на цените на жилища