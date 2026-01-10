Най-студено тази сутрин е в Западна България, където е и единственият град с отрицателна температура - минус 2 градуса във Видин. Същевременно най-топло е в Ахтопол - 9 градуса по Целзий.Справка нав сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:- София 2 градуса- Пловдив 3 градуса- Варна 7 градуса- Бургас 4 градуса- Русе 1 градус- Стара Загора 2 градуса- Благоевград 3 градуса