Четири престъпления, свързани с телефонни измами, са разкрити за по-малко от дванадесет часа вчера от граничните полицаи от Русе. Общо над 46 000 евро и 4 златни накити ще бъдат върнати на жертвите, в резултат на ефективното прилагане на компенсиращи мерки след присъединяване към Шенгенското пространство, съобщи Главна дирекция "Гранична полиция".Единият от слуучаите е от 12 февруари към 13.30 часа в района на Дунав мост служители на Гранично полицейско управление - Русе са селектирали за проверка по метода анализ на риска лек автомобил със старозагорска регистрация. Зад волана бил 41-годишен мъж от Бургас заедно с 21-годишния му син. Лицата се държали по характерен начин, което дало повод на граничните полицаи да извършат задълбочена проверка на превозното средство. В багажника на автомобила, под капсулите в разпечатана кутия от перилен препарат, е открита парична сума в размер на 7 240 евро. Двамата признали, че парите им били предадени по-рано същия ден от възрастна жена в района на бл. 46 в к-с "Меден рудник“. Установено е, че става дума за 83-годишна бургазлийка, станала жертва на телефонна измама. Парите е трябвало да бъдат отнесени до Букурещ. Бащата и синът са задържани, а парите са предадени с протокол. Работата по случая продължава.Около 15:30 ч. вчера в района на Дунав мост при осъществяване на компенсиращи мерки служители на ГПУ - Русе са селектирали за проверка лек автомобил, управляван от 25-годишен мъж. При извършения оглед на автомобила граничните полицаи са открили червено портмоне със 7810 евро и златни накити. Младият мъж признал, че вещите са получени в резултат на телефонна измама от жена в Стара Загора. Той е задържан в ГПУ-Русе, парите и златните накити са предадени с протокол. Осъществено е взаимодействие с ОДМВР-Стара Загора, където криминалистите разкрили, че тази жертва е била измамена повторно.Регионална дирекция "Гранична полиция“ – Русе работи по още един случай, при който снощи измамена възрастна жена беше спряна от граничните полицаи на Дунав мост, преди сама да отнесе парите си на измамниците в Румъния.Общата сума, която е задържана от служителите на "Гранична полиция“ вчера, е 46 790 евро. Иззети са и златни накити, обект на престъпленията. Задържани са общо четирима български граждани и трима румънски граждани, които са били ангажирани с осигуряване на превозно средство, с което да се премине през границата. Всички жертви, които са от четири областни града в страната - Плевен, Бургас, Стара Загора и Габрово, са самотно живещи жени на възраст от 68 до 83 години, подлъгани, че помагат на роднини или на органите на МВР за разкриване на престъпление. Друга обща черта на случаите е, че пренасящите паричните средства лица са имали определено поведение, което е дало повод на граничните полицаи да извършат задълбочени проверки, за да разкрият извършващото се престъпление. След установяването на всеки от случаите е осъществено взаимодействие с областните дирекции на МВР в градовете, откъдето са жертвите. Работата продължава съвместно за събиране на доказателства за престъпната дейност.