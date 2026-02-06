Областната управа в Русе съвместно с Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението и осемте общински администрации в региона започна информационна кампания във всички населени места. Целта е повече хора да бъдат запознат с основните правила за намаляване на опасността от възникване на пожари в домовете.Инициативата идва на фона на редица инциденти, които се случиха през последните седмици в цялата страна и доведоха до няколко смъртни случая, включително и на деца. Кампанията включва публикуване на информационни материали на уебсайтовете на Общинските администрации и също поставя въпроса за необходимостта от евентуални извънредни заседания на етажната собственост за вземане решение по отношение спазване изискванията за пожарна безопасност в многофамилни жилищни сгради.От пожарната посочват, че най-важно е да се осигури проходимост на стълбища и стълбищни клетки от евентуални струпани материали и битова техника, както и да се провери изправността на изградената противопожарна водопроводна инсталация с вътрешни пожарни кранове. Не по-малко важно е да се провери отключването и заключването на общите части в етажната собственост.През есенно-зимния сезон рискът от пожари в жилищата значително нараства, основно заради неправилна употреба на отоплителни и нагревателни уреди или вследствие на технически неизправности, каза областният управител Драгомир Драганов и посочи, че правилният избор, компетентният монтаж и внимателната експлоатация на отоплителните уреди са ключови за пожарната безопасност в дома. Гражданите не бива да използват нестандартни уреди, да ги оставят без наблюдение и трябва стриктно да спазват инструкциите за безопасна експлоатация, споделят пък от пожарната.При използване на печки на твърдо гориво – дърва или въглища – е особено важно те да бъдат разположени на безопасно разстояние от горими предмети и поставени върху негорима подложка. Димоотводните тръби трябва да са стабилно укрепени, а комините – без фуги към помещенията и редовно почиствани от сажди и налепи. Преминаването им през междуетажни конструкции и тавани следва да бъде защитено с негорими материали.От пожарната напомнят, че печките на твърдо гориво не трябва да се палят с леснозапалими течности като бензин или нафта, нито да се зареждат с гориво от вечерта за следващия ден. Неизстиналата сгурия не бива да се изхвърля при горими отпадъци или в пластмасови контейнери. Около отоплителните уреди не трябва да се сушат дрехи или други леснозапалими материали, а кибритите и запалките трябва да се съхраняват на места, недостъпни за деца.При ползване на печки на течно гориво, като нафта, уредите трябва да бъдат поставени върху негорими подложки, а всички елементи – дозатори, вентили, автоматика и термозащита – да са в изправност. Зареждането с гориво на неизстинала печка е недопустимо, както и използването на отпадъчни нефтопродукти с неясен произход.Електрическите отоплителни и нагревателни уреди също крият сериозни рискове, ако не се използват правилно. Те не бива да се оставят включени без наблюдение, а при напускане на дома хората трябва да се уверят, че са изключени. Забранено е използването на саморъчно направени или нестандартни уреди, както и на такива с открити нагревателни елементи. Върху или в близост до електроуреди не трябва да има горими предмети, а децата никога не бива да се оставят без надзор при включени уреди.От Русенската пожарна напомнят още, че при пожар електрически уреди под напрежение не могат да бъдат гасени с вода. Това е възможно едва след изключване на електрозахранването от централното или етажното електрическо табло. При използване на газови печки на пропан-бутан е необходим постоянен контрол върху техническата им изправност, включително на автоматиката и вентилите. Уредите и бутилките трябва да са стандартни и преминали необходимите изпитвания.Помещенията, отоплявани с газови печки, задължително трябва да имат постоянна естествена вентилация. Газови бутилки не бива да се съхраняват в мазета, шахти или други помещения под кота нула, както и в близост до отоплителни уреди, радиатори и източници на топлина или на места с пряко слънчево нагряване, предупреждават още от пожарната.Статистиката сочи, че през първия месец на тази година в Русенско са се случили 62 пожара. 25 от тях са били с материални загуби, а останалите 37 без. Добрата новина е, че няма пострадали или загинали. Най-много от пожарите са се случили на територията на община Русе - 38.Девет пожара е имало в Бяла, седем в Сливо поле, три във Ветово. По два пожара е имало в Две могили и Иваново, както и един в Борово. Единствено на територията на община Ценово няма регистрирани пожари.